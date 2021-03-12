"Мне было плевать": снявшийся в фильме сына Домогаров рассказал о разводе

Александр Домогаров снялся в фильме своего сына "Пальма". В честь выхода картины на экраны актер дал развернутое интервью, в котором рассказал в том числе о разводе со своей бывшей супругой Ириной. Актер благодарен экс-жене за сына, который вырос талантливым режиссером.
Во многом именно из-за ее усилий в воспитании мальчика из него получился настоящий мужчина. День мамы Иры и сына актера, Саши, был расписан по минутам. С утра класс фортепиано, потом фигурное катание, затем иностранные языки... Она всю себя отдавала материнству.
Когда сын Домогарова пошел в школу, звездный отец два года преподавал драму в его учебном заведении. Потом это делала Ирина. Когда их брак уже трещал уже трещал по швам, родители старались сделать все, чтобы для мальчика это не стало ударом, пишет "7Дней".
"Отец с мамой сделали все для того, чтобы не было ощущения, что семья развалилась. И я не заметил этой драмы. Был занят собой. У меня как раз начался переходный возраст в классе пятом-шестом. Мне было наплевать на все", – рассказал Александр Домогаров-младший.
Однажды Саша увлекся монтажом видео, и его это затянуло. Так любимое дело переросло в кино. Стоит отметить, что актер Александр Домогаров во многом помог сыну в становлении творческой личности. К примеру, идея его фильма "Пальма" родилась как раз после одной из публикаций отца в соцсетях.
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