Отказавшаяся от пластики и уколов Кристина Асмус показала лицо без прикрас

Кристина Асмус показала себя без прикрас. Звезда сериалов впервые предстала пред поклонниками без макияжа.

Кристина Асмус уехала на съемки в Калининград. Артистка получила роль в фильме, о котором обещала рассказать позднее.

Звезда вышла на связь с поклонниками из актерского вагончика. Артистка появилась в кадре в темных очках и с мокрыми волосами. Знаменитость извинилась перед фанатами за собственный внешний вид. Асмус отметила, что еще не была у гримера.

Спустя время Кристина решила снять очки. По словам актрисы, она впервые показывает лицо без макияжа публике. "Без тона, без корректора, без накрашенных бровей", – отметила Асмус в "Сторис" личного "Инстаграм". Свое появление перед камерой артистка назвала "выходом в люди".

Отметим, 32-летняя актриса Кристина Асмус недавно сообщила в личном микроблоге, что никогда не делала пластику и не грешила уколами "красоты". "Моего лица никогда не касались никакие иглы и аппараты. Я не знаю ни одного названия процедуры, кроме чистки лица", – говорила звезда кино и сериалов.

Как призналась знаменитость, в последний раз она была у косметолога более десяти лет назад. Кроме того, она никогда не наносила на кожу маски, увлажняющие крема, не пользовалась скрабами, патчами, пилингами. Знаменитость не умывается водой из-под крана и не дотрагивается до лица руками. В прошлом у Кристины Асмус были проблемы с кожей, поэтому сегодня она боится любого вмешательства.