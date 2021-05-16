Благодать: Строящему личную часовню Киркорову вручили икону за 1,5 миллиона

Исполнитель хита "Я за тебя умру" принимает изысканные подарки. Григорий Лепс приподнес Филиппу Киркорову старинное произведение искусства.

Экс-супруг Аллы Пугачевой не скрывает и даже подчеркивает свой соблазн к дорогим украшениям и безделицам. 54-летний Филипп Киркоров владеет огромными суммами денег и не гнушается спускать их на любые прихоти. Когда поп-король позвал гостей на вечеринку по случаю дня рождения, они не на шутку растерялись, так как не знали, что можно подарить имениннику. Среди массы дорогих презентов, которые вручили певцу, выделился сюрприз Григория Лепса.

Заслуженный артист России отличился креативностью в выборе подарка. Музыкант узнал, что Филипп Киркоров строит часовню на территории своего загородного поместья, поэтому решил поспособствовать возведению религиозного сооружения. Григорий Лепс предоставил поп-королю раритетную икону, цена которой составляет полтора миллиона рублей.

Напомним, Филипп Киркоров ответственно подошел к покупке недвижимости: целых пять лет выбирал загородный особняк в соответствии с высоким статусом и повышенными запросами. Поп-король приобрел роскошное жилье в Московской области на Мякининском полуострове. По оценкам риелторов, дом-дворец обошелся артисту более чем в 12 миллионов долларов. Престижное поместье Филиппа Киркорова вмещает все, что нужно для комфортной жизни, но элитной часовни певцу все-таки не хватает.

