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Шоу-бизнес
Благодать: Строящему личную часовню Киркорову вручили икону за 1,5 миллиона

Благодать: Строящему личную часовню Киркорову вручили икону за 1,5 миллиона

Исполнитель хита "Я за тебя умру" принимает изысканные подарки. Григорий Лепс приподнес Филиппу Киркорову старинное произведение искусства.
прочитано 113 раз

Экс-супруг Аллы Пугачевой не скрывает и даже подчеркивает свой соблазн к дорогим украшениям и безделицам. 54-летний Филипп Киркоров владеет огромными суммами денег и не гнушается спускать их на любые прихоти. Когда поп-король позвал гостей на вечеринку по случаю дня рождения, они не на шутку растерялись, так как не знали, что можно подарить имениннику. Среди массы дорогих презентов, которые вручили певцу, выделился сюрприз Григория Лепса.

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Филипп Бедросович Киркоров

Филипп Бедросович Киркоров певец, актер, композитор, продюсер

Заслуженный артист России отличился креативностью в выборе подарка. Музыкант узнал, что Филипп Киркоров строит часовню на территории своего загородного поместья, поэтому решил поспособствовать возведению религиозного сооружения. Григорий Лепс предоставил поп-королю раритетную икону, цена которой составляет полтора миллиона рублей.


Напомним, Филипп Киркоров ответственно подошел к покупке недвижимости: целых пять лет выбирал загородный особняк в соответствии с высоким статусом и повышенными запросами. Поп-король приобрел роскошное жилье в Московской области на Мякининском полуострове. По оценкам риелторов, дом-дворец обошелся артисту более чем в 12 миллионов долларов. Престижное поместье Филиппа Киркорова вмещает все, что нужно для комфортной жизни, но элитной часовни певцу все-таки не хватает.

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Филипп Киркоров. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Автор: 16 мая 2021, 13:13 Источник: НТВ/"Ты не поверишь!" ✓ Надежный источник
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Ослепительный Киркоров резко помолодел

комментарии

Ответить:

Гость731946
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Черт Киркоров, какая икона, ты шмоточник, сгинь!!!!
1

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