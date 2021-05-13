Дочь Валерии сменила имя и сбежала из страны

Анна Шульгина не прижилась на родине. Она решила покинуть страну.

Дочери певицы Валерии Анне через два года будет 30. Однако в ее личной жизни тишь да гладь, а о наследниках девушка даже не думает. Раньше Анна Шульгина встречалась с музыкантом Сергеем, выступающим под псевдонимом Слем, однако в 2016 году он пропал с радаров. Дочь Валерии перестала публиковать совместные фото с ним.

На днях стало известно, что дочь Валерии уехала из России. До такого решительного шага Анна официально сменила имя на SHENA? со знаком вопроса в конце. Это произошло зимой прошлого года. Что это значит, в звездной семье не говорят. Однако очевидно, что 28-летняя наследница певицы Валерии до сих пор находится в творческом поиске себя.

Сама же Валерия не вмешивается в жизнь детей и считает, что они должны жить так, как хотят. При этом она не раз говорила, что финансово дети обеспечивают себя сами.

К слову, Анна и сама прекрасно строит свою карьеру в шоу-бизнесе. Сейчас SHENA? работает над песней "Сломанная кукла", в которой говорится о нелегкой судьбе обычной девушки. "Сломанная кукла рядом у окна загадала сердцу позабыть тебя. Сломанная кукла, грустные глаза. Никому игрушка больше не нужна", – поет дочь Валерии.