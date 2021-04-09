"Играл чужие роли": Бузова обратилась к бывшему возлюбленному

Ольга Бузова продолжает монетизировать свою личную жизнь. Телеведущая в очередной раз спела о расставании с возлюбленным.

Поклонники Ольги Бузовой знают: как только в жизни телеведущей происходит какая-либо драма, скоро об этом выйдет песня. Поп-дива привыкла рассказывать о пережитом, записывая новые композиции. Например, так было после ее расставания с футболистом Дмитрием Тарасовым.

Прекратив романтические отношения с блогером Давидом Манукяном, Бузова снова представила поклонникам сразу несколько песен о боли и переживаниях. Ранее Ольга выпустила "Грустный трек", который преданные фанаты переслушивают до сих пор. На днях же вышла новая композиция поп-дивы "Так сильно".

В этот раз Бузова спела о "новых людях" и "старых ошибках". Поклонники не сомневаются: Ольга поделилась эмоциями после расставания с Давидом. Мол, к кому, если не к Манукяну, телеведущая обращается в песне: "Любил слишком грустно, играя чужие роли".

Впрочем, Ольга Бузова уже давно научилась извлекать прибыль из душевных страданий. Очевидно, песни о любви и расставании приносят поп-диве доход. А когда ограничения будут сняты, поющая телеведущая вновь отправится с концертами по стране и за гонорар пустит слезу перед фанатами.