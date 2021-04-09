Разволновавшаяся Бузова попала под капельницу

Накануне вечером Ольга Бузова плохо почувствовала себя и срочно вызвала на дом врача, который быстро привел звезду в чувства.

В своем инстаграм-аккаунте знаменитость опубликовала кадры, на которых она лежит под капельницей, чем очень обеспокоила поклонников. Певица призналась, что плохо чувствует себя из-за стресса, к тому же, она начала терять голос, поэтому поспешила вызвать врача. Ольга рассказала фолловерам, что голос очень нужен ей не только вообще по жизни, но и сейчас особенно, так как уже сегодня звезде предстоит играть в спектакле. К счастью, быстро приехавший врач помог женщине восстановиться, и уже сегодня рано утром Ольга Бузова отправилась на гастроли.

Знаменитость рассказала, что потеря голоса в ее случае – это верный признак стресса. Певица уже не впервые жалуется на плохое самочувствие и стресс. Несколько месяцев назад она даже ездила в оздоровительный центр, где прошла полное обследование организма и курс расслабляющих процедур. Однако стресс все же продолжает преследовать звезду.

Напомним, что в начале года исполнительница пережила болезненный разрыв с экс-возлюбленным Давидом Манукяном, о котором ей никак не дают забыть поклонники. А недавно на премии "ЖАРА" Ольга Бузова вступила в небольшой конфликт с Ксенией Собчак, которая довела певицу до слез своими бестактными вопросами о бывшем избраннике.