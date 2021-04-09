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Разволновавшаяся Бузова попала под капельницу

Разволновавшаяся Бузова попала под капельницу

Накануне вечером Ольга Бузова плохо почувствовала себя и срочно вызвала на дом врача, который быстро привел звезду в чувства.
прочитано 651 раз

В своем инстаграм-аккаунте знаменитость опубликовала кадры, на которых она лежит под капельницей, чем очень обеспокоила поклонников. Певица призналась, что плохо чувствует себя из-за стресса, к тому же, она начала терять голос, поэтому поспешила вызвать врача. Ольга рассказала фолловерам, что голос очень нужен ей не только вообще по жизни, но и сейчас особенно, так как уже сегодня звезде предстоит играть в спектакле. К счастью, быстро приехавший врач помог женщине восстановиться, и уже сегодня рано утром Ольга Бузова отправилась на гастроли.

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Знаменитость рассказала, что потеря голоса в ее случае – это верный признак стресса. Певица уже не впервые жалуется на плохое самочувствие и стресс. Несколько месяцев назад она даже ездила в оздоровительный центр, где прошла полное обследование организма и курс расслабляющих процедур. Однако стресс все же продолжает преследовать звезду.

Напомним, что в начале года исполнительница пережила болезненный разрыв с экс-возлюбленным Давидом Манукяном, о котором ей никак не дают забыть поклонники. А недавно на премии "ЖАРА" Ольга Бузова вступила в небольшой конфликт с Ксенией Собчак, которая довела певицу до слез своими бестактными вопросами о бывшем избраннике.

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Публикация от ДНИ.РУ (@dniru)

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Фото: Komsomolskaya Pravda/ Global Look Press/ www.globallookpress.com
Автор: 9 апреля 2021, 06:06 Источник: Инстаграм ✓ Надежный источник
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комментарии

Ответить:

Гость690894
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А чего там терять!Голоса никогда и не было
Гостья
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ВОТ это отзыв о спектакле ,пиарщики так восхищаются ,особенно игрой идиотки
Вчера была на спектакле «Мужчина нарасхват» с Бузовой. Это редкостное «Г». Ничего хуже я не видила. Она бегала по сцене в нижнем белье и на этом все!!! Что говорила практически не слышно было. Спектакль задержали на 1 час! Людей держали на улице,потом в вестибюле и далее в зале сиделиМы ушли после 1-<цензура> актаВ зале присутствовали блогеры. Так даже они после 1 части ушли. Вообще не стоит своих денег Про игру дуры отриц полно.КАК всегда вранье, про лепестки роз,что на постели выложили название песни ,ВСЁ делает пиарщик
Царь : « Иван Васильевич я»
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Дежавю .....《 всегда одно и тоже 》.. предсказуема , неинтересна , бесталанная ● надоела ●
Гостья
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Бузова прилетела в Киров ,И НАЧАЛОСЬ,как всегда вранье ,пиарщики пишут,что её встретили сюрпризом, что написали название,её последнего хита (не знаю название) не слушаю никогда её бред,а кто поверит этим вечным лжецам? Посмотрела правдивые комментарии ,что Бузова прилетела со спектаклем, от самих жителей Кирова Такой мат откровенный ,чтобы она валила из их города Поэтому шутка со встречей не прошла ,никто её там не ждет
Гостья
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очень жаль,что меня удалили из контакта,тогда отец Филиппа получит очень интересные фото,из порно от бузовой
Гостья
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Как отметил очевидец, в основном в зале сидели пенсионеры, которые смогли приобрести билеты по 200 рублей. Кроме того, отметил пользователь, люди уходили с театра уже во время первого акта, а после антракта зал покинуло еще больше зрителей. По словам очевидца, актерская игра Бузовой оставляет желать лучшего – лишь благодаря коллегам певицы спектакль прошел успешно. Судя по всему, в скором времени Ольга может лишиться роли в спектакле, ведь, если зритель прав, из-за ведущей «Дома-2» интерес зрителей к постановке снижается, как результат – нераспроданные билетов ВОТ вам "игра" идиотки
Гостья
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Скорее всего рот открыла широко, для соски ,а скула поехала в сторону ,вправили и все прошло Обычная травма для таких ,как Бузова ,что обожает соски
Гость689882
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А про спектакль это её Бог наказал,заняла место актрисы, что играла в этом спектакле,за хорошую взятку заменили актрису на бездарь,актеры были возмущены и не хотели играть вместе с бузовой,но заставили, принять эту замену,вот что делают грязные деньги,Но с появлением бузовой спектакль много потерял,как всегда она внесла в свою роль пошлятину ,а это зрителю не понравилось,что уходили из зала ,когда видели на сцене эту идиотку,стали писать,но видно ,вливание было не плохое, что держат эту ,до сих пор Голоса не стало ,скорее соска была велика ,были бы связки то так быстро не помогли доктора
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