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Шоу-бизнес

Двойник Баскова свел в могилу актера Булдакова

Бывший директор артиста Вячеслав Руднев рассказал о подозрениях, которые ныне покойный Алексей Булдаков испытывал по отношению к супруге.
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Народный артист Алексей Булдаков скончался два года назад. Но внимание общественности до сих пор приковано к судьбе его супруги Людмилы, которая, возможно, связалась с брачным аферистом. Сегодня в студии программы "Прямой эфир" на телеканале "Россия 1" выяснилось, что женщина находится в тесной связи с Эдуардом Гладким, который неоднократно изображал на сцене Николая Баскова. Пришедший в студию Вячеслав Руднев рассказал, что Алексей Булдаков злился и хотел развестись с женой из-за Гладкого еще при жизни.

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Эдуард Гладкий часто появлялся на семейных мероприятиях Булдаковых. Однажды он попросил у супруги артиста денег, после чего возник конфликт, и Алексей признался своему директору, что эта связь ему уже давно надоела. Роман между двойником Баскова и женой Булдакова подтвердила и Анна Князева, которая была подругой экс-супруги Гладкого. Женщина считает, что эта внебрачная связь испортила народному артисту жизнь.

Сама Людмила Булдакова считает, что многим обязана Гладкому. В "Прямом эфире" женщина заявила, что готова стать перед ним на колени в знак благодарности, так как именно Эдуард выхаживал ее после больницы. Людмила назвала Гладкого порядочным человеком и опровергла все обвинения в его адрес. По словам женщины, их связь напоминает отношения матери с сыном. Она уверяет, что сам Алексей Булдаков также хорошо общался с Гладким и не имел к нему претензий.

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Автор: 8 апреля 2021, 20:33 Источник: Ютуб, "Россия 1" ✓ Надежный источник

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