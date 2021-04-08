Асмус бросила камень в огород Акиньшиной

Актриса ответила на вопросы пользователей Сети в своем инстаграм-аккаунте. Она отметила, что не считает профильное образование залогом успеха.
Звезда заявила, что многие известные артисты не имеют такового. Успешность же, по ее мнению, во многом зависит от таланта и черт характера.
В подтверждение своим словам Кристина Асмус ненароком бросила камень в огород тех, у кого нет театрального образования. Ведь в общественном сознании укоренилось мнение, что артист должен иметь таковое. Знаменитость назвала Оксану Акиньшину, Равшану Куркову, Александру Бортич, Ирину Старшенбаум, Аглаю Тарасова и ряд других звезд современного кино.
Кристина Асмус поддерживает качественные некоммерческие университеты. При этом она считает, что если не вышло получить профессиональное образование в актерстве, то не стоит тратить время зря – лучше обучаться в другом месте.
Звезда убеждена, что сегодня образование далеко не всегда решает человеческую судьбу. Ведь есть множество актеров, которые закончили профильные вузы, но годами остаются без ролей. Главными критериями успеха она назвала индивидуальность, харизму и работу над собой.
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Всё!Все темы исчерпаны.Наобсуждались до того,что больше нечего обсждть .
Антонина
Постоянно ем
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