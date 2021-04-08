61-летняя Гузеева заткнула за пояс старлеток

Российская телеведущая Лариса Гузеева в своей манере высказалась в адрес молодых блогеров "Тик-Ток".



В очередном выпуске "Тикток-шоу" на телеканале "Пятница" Лариса Гузеева, которая сидит в жюри, резко ответила старлеткам-звездам "Тик-Тока". В ответ на просьбу она не стала давать советы молодым блогерам и звездам популярной соцсети.

В присущей себе манере ведущая наигранно высокомерно заявила, что она "не тикток-мамочка". В ответ на это не смогла промолчать ведущая проекта Регина Тодоренко. Она назвала Гузееву "тикток-дивой".

Стоит отметить, что в подобной форме Гузеева часто общается и с коллегами по съемочной площадке, и с друзьями, и уж тем более с подписчиками, которым она порой откровенно дает понять, что они для нее никто.



Лариса Гузеева никогда не даст в обиду себя и свою семью. На критику хейтеров у нее один ответ – бан и пара ласковых. Звезда может поставить на место любого, кто по ее мнению, ведет себя наигранно и неискренне, или слишком тщеславно.

Ранее Лариса Гузеева узнала, что значит слово "крашиха". Как оказалось, ведущая отправляла в бан всех подписчиков в "Инстаграм", которые так ее называли. Телеведущей объяснили, что так называют человека, который нравится. Гузееву это удивило до глубины души.