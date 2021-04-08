Тяжелобольной Губин тайно покинул Россию

Популярный певец покинул сцену из-за редкого недуга. Долгие годы поклонникам оставалось лишь догадываться, как живет любимый артист.

В конце месяца исполнитель отметит свой 47-ой день рождения. Уже достаточно давно некогда позитивный и невероятно харизматичный певец ведет затворнический образ жизни. Он не только больше не выступает и не выходит в свет, но и не дает никаких интервью. Однако внимательные папарацци не дремлют никогда, и периодически в Сети все же всплывают новые фото звезды.

Недавно поклонники творчества артиста сильно разнервничались из-за его состояния. На последних фото Андрей Губин был совсем не похож на себя и будто бы сильно сдал. Позднее он обратился ко всем неравнодушным и рассказал, что прекратил выступать из-за страшной болезни, настигшей его. Диагноз звучит как левосторонняя прозопалгия лица, а заболевание вызывает тяжелые боли и судороги. Одной из причин болезни является усталость.

Тогда исполнитель отправился заграницу для восстановления. Говорят, что сейчас он сделал то же и снова сбежал из страны. Инсайдер из близкого окружения звезды рассказал, что пока он остается в Египте. Для жизни он выбрал город Дахаб, который обожают все серферы.

На берегу Акабского залива Андрей Губин снимает дом и, по словам источника, живет вполне хорошо. Много времени он уделяет прогулкам и тренировкам, но и не забывает про творчество. Сообщается, что перед отъездом он навестил родных в Уфе. Семьи и детей у певца нет.

