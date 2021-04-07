Асмус нежно прижалась к Харламову: Отношения прекрасные

Кристина Асмус в личном блоге неоднозначно ответила на вопросы об отношениях с бывшем мужем Гариком Харламовым.

Пара объявила о расставании около года назад. Супруги отметили, что сохранили дружеские отношения ради общей дочери Насти, воспитанием которой продолжают заниматься вместе. Также бывшие возлюбленные подчеркнули, что в их разводе никто не виноват, кроме них самих.

Впрочем, позднее выяснилось, что отношения у Кристины Асмус и Гарика Харламова на самом деле не такие уж и безоблачные. В интервью супруги то и дело намекают на непростое общение. Например, выяснилось, что юморист до сих пор не может простить бывшей жене то, что она предложила развестись. Также артисту нелегко дается дележка совместно нажитого имущества.

Поклонники постоянно атакуют пару вопросами о природе их взаимоотношений после расставания. На этот раз Кристина Асмус решила ответить с юмором. В личном блоге актриса заявила, что у них с Харламовым "прекрасные отношения", правда, с другим.

Девушка опубликовала фотографию, на которой нежно обнимает своего партнера по сцене Егора Харламова. Актеры вместе играют в Театре им. Ермоловой в спектакле "Текст". Знаменитость пригласила подписчиков посмотреть на их тандем во время ближайшего показа в конце апреля.

Напомним, накануне Кристина Асмус рассказала об интиме после расставания с Гариком Харламовым. По словам артистки, после развода в ее жизни присутствует секс.