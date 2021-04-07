Беременная Караулова работает до седьмого пота

Недавно певица рассказала о своем интересном положении. Однако покоя в ее жизни пока не предвидится.

Впервые после радостной новости звезда появилась на музыкальной премии "Жара" в "Крокус Сити Холле". Она надела темное сверкающее мини-платье с вырезом и выглядела невероятно счастливой. В один момент артистка оказалась в центре внимания. Фотографы ни на шаг не отходили от нее, так как именно этого выхода ждали все. Юлианна с радостью позировала каждому, а затем вышла на сцену и исполнила свой последний хит вживую.

Выход артистки вызвал серьезный резонанс в Сети. Даже обожатели исполнительницы включились в обсуждение и утверждали ей, что на таком сроке стоит поберечь себя и прекратить посещать людные концерты на высоких каблуках. Однако Юлианна Караулова точно знала, на что шла, а потому, кажется, совершенно никого не послушала.

Теперь певица пришла на презентацию радиостанции "Юмор FM". Компания решилась на смену визуала, в честь чего устроила громкое мероприятие. Юлианна пришла туда в маленьком черном платье и с красной помадой, чтобы в очередной раз исполнить свою песню "Так сильно". Сама исполнительница смеется, что не помнит, сколько раз ее малыш слышал хит.

В своем "Инстаграм" исполнительница уже сообщала, что не планирует оставлять работу. Так что, если певица и уйдет в декретный отпуск, это будет совсем краткий отдых перед дальнейшими свершениями. Известно, что продюсер Яна Рудковская поддерживает артистку во всем и верит в то, что она сможет быстро восстановиться.