Асмус заикнулась о сексе после развода с Харламовым

Гарик Харламов и Кристина Асмус объявили о разводе около года назад. Пара продолжает вместе воспитывать общую дочь Настю.

Как только стало известно о расставании звездных супругов, поползли слухи о новом романе юмориста. Знаменитости приписывали интрижки с разными девушками, например, подозревали в связи с Яной Кошкиной. Впрочем, артист все отрицает. По его словам, ему непросто дался развод и раздел имущества – тут уж не до новых романов.

А вот Кристина Асмус, похоже, быстро нашла себе нового ухажера. В личном блоге знаменитость предложила поклонникам задать ей вопрос. Один из подписчиков написал одно лишь слово: "Секс!". Актриса в "Сторис" инстаграм-аккаунта отметила, что это явление имеет место. "Секс присутствует в моей жизни", – констатировала экс-супруга Гарика Харламова.

Впрочем, в подробности личной жизни артистка углубляться не стала. Остается только догадываться, кем является тот загадочный человек, наполняющий жизнь Кристины Асмус плотскими удовольствиями.

Также актриса рассказала про свои отношения с алкоголем. По словам знаменитости, она не употребляла спиртное вплоть до 30 лет, а потом вдруг пристрастилась. Девушка абсолютно не знала свою меру, поэтому периодически ей бывало плохо. Завязать с выпивкой помог случай. Кристина Асмус призналась, что однажды так сильно переборщила, что с тех пор даже запах спиртного не переносит.