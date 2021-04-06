"Несите меня": спившаяся Асмус заговорила об алкоголе

Многие утверждают, что после развода с Гариком Харламовым артистка стала более раскрепощенной. Однако таких откровений не ожидал никто.

В своем популярном блоге Кристина Асмус делится с подписчиками всем. Она показывает отрывки из репетиций к многочисленным спектаклям, рассказывает о переживаниях и выкладывает различные забавные эпизоды из своей яркой жизни. Однако любимой рубрикой пользователей уже достаточно давно стала та, где артистка отвечает на их вопросы.

Накануне звезда в очередной раз предложила поклонникам поделиться своими мыслями. Один из них поинтересовался у актрисы, употребляет ли она спиртные напитки. В ответ на это Кристина внезапно рассказала свою долгую историю. Такого от трепетной блондинки не ожидал никто.

Оказалось, что долгое время Кристина Асмус не пила вообще. Это продолжалось до 29 лет, а затем всеобщее веселье затянуло и ее. "Не знаю, что со мной не так", – посмеялась дива сама над собой. Ближе к 30 годам она пристрастилась к алкоголю, и это продолжалось около двух лет.

У актрисы были некоторые проблемы. Она совершенно не знала свою меру. Между приятным состоянием и тем, которое она сама назвала "несите меня в кровать", она не чувствовала разницы и не могла понять, где заканчивается одно, и начинается другое. Вечеринки могли затянуть актрису, но однажды она переусердствовала с количеством выпитого, и ей было слишком плохо. С тех пор Кристина не переносит даже запах алкоголя.

