Появился непристойный снимок Гузеевой и Яковлевой

Телеведущая славится своими неожиданными выходками. На этот раз ей удалось шокировать всех.

В своем популярном блоге в "Инстаграм" Лариса Гузеева поделилась новой фотографией. На кадре она выглядит совсем юной и сидит на кухне со своей звездной приятельницей Александрой Яковлевой. Девушки веселятся, а телеведущая показывает на камеру непристойный жест. Актриса обнимает ее сзади и смеется.

Лариса Андреевна рассказала, что все это происходило в Санкт-Петербурге. Дату она сообщила позднее в комментариях. Оказалось, что фото было сделано в начале 90-х. Ведущая пожелала всем веселья и отметила, что личные сообщения она сразу удаляет, поэтому поклонникам не стоит тратить свое время.

Неприличный жест, показанный Ларисой Гузеевой, слегка ошарашил общественность. Молодое поколение удивилось, что он существует так давно, другие же отметили длину пальцев артистки, а некоторые просто посмеялись, подчеркнув, что звезда всегда была активной женщиной.

"Ларисочка, ну, ты огонь", "Вот это девочки, вот это красотки", "Ух, какие крутые", "Люблю такие фото, не для глянца, просто жизнь", "Красотки, хулиганки", "Всю жизнь бунтарка была", "Молодость! Какая красота! Какое настроение", "Красотки, вас время не тронуло", "Задорные девчонки! Спасибо за роли", – комментировали поклонники. Они не могли поверить, что на кадре телеведущей уже за 30.