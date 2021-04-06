"Прожила два месяца": Домогаров сообщил о страшном горе в семье

В семье брутального артиста случалось несколько по-настоящему тяжелый событий. Об одном он рассказал недавно.

Всем поклонникам творчества Александра Юрьевича известно, что у него есть старший брат Андрей, с которым артист очень дружен. Он старше звезды на десять лет. Выяснилось, что у актера могла бы быть и сестра, но случилось страшное горе. "Прожила два месяца", – поделился он. Событие было настоящей трагедией для мамы и папы, а потому его появление на свет в 1963 году стало глотком свежего воздуха.

Тогда родители Александра Домогарова восприняла его рождение как, своего рода, божий дар. Именно из-за этого семья считала своим долгом дать все возможное сыну и растила его достаточно избалованным. "Длинные волосы, мотоцикл, инфантилизм", – смеется артист, вспоминая, сколько родственникам пришлось пережить с ним.

Уже сейчас актер признает, что брат давным-давно стал его ангелом, и благодарит его за все каждый день своей жизни. Он вспомнил историю из детства, ярко иллюстрирующую это. Тогда Андрей подарил ему дорогую клюшку. Таких не было ни у кого, и мальчики во дворе захотели отобрать ее у него.

Александр Домогаров не знал, что делать и как бороться, а молодые люди были настойчивы. Он хорошо помнит, что его ударили, и он упал. А дальше детали воспроизвести сложно, так как в этот момент вылетел брат и положил хулиганов рядом с ним. Александр Юрьевич убежден, что Андрей сильнее него и больше похож на отца. Он невероятно уважает брата.

