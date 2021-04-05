"Передвижной инкубатор!": Караулова с огромным животом еле вывалилась на сцену

В Москве прошла музыкальная премия "Жара", на которой выступила беременна Юлиана Караулова. У артистки уже огромный живот.

Российская певица Юлианна Караулова впервые появилась на публике после объявления о беременности. Она появилась на красной дорожке премии "Жара Music Awards" в "Крокус Сити Холле".

Певица светилась от счастья, а фотографы наперебой просили ее посмотреть в кадр, ведь ее фигура стала одной из самых обсуждаемых на данном мероприятии. Юлианна Караулова не только позировала на фотосессии, но и вышла на сцену и спела вживую.

В ее "Инстаграм" подписчики наперебой твердили, что на таких сроках не стоит так надрываться, да еще и на высоких каблуках. Стоит отметить, что Караулова намеренно шла на такой шаг и рассекретила свою беременность, а значит, была готова к критике и хейту, от которого нынче никуда не денешься.

"Очень милый передвижной инкубатор"; "А кто отец"; "Еле вывалилась на сцену"; "Неужели она беременна?"; "Беременная, и на таких каблуках! Куда муж смотрит!"; "Юля, береги себя теперь вдвойне!"; "Юля, так нельзя, выставлять все напоказ! Понимаю, что вы публичная личность, но будущий ребенок ни при чем!"; "Ну зачем в беременность такой высокий каблук?" – закидали Караулову советами.

На премию Юлианна Караулова пришла в блестящем черном мини-платье, которое подчеркнуло ее округлости. Позже она переоделась в не менее яркое свободное платье с бахромой, которая не мешала ей активно двигаться на сцене.

Напомним, бывшая солистка коллектива 5sta Family и финалистка "Фабрики звезд 5" Юлианна Караулова уже несколько лет живет с саунд-продюсером Андреем Черным. О беременности девушка рассказала в клипе на свою новую композицию "Так сильно".