"Ух, огонь": страстный танец Манукяна с копией Бузовой взбудоражил россиян

В последнее время личная жизнь Давы притягивает все больше внимания. Кажется, Ольга Бузова все еще забыта не до конца.

Накануне в "Инстаграме" рэпера появился страстный танец под модную песню "Танцуй сама". Поклонники остались в полном восторге от происходящего и подчеркнули, что у Давида и правда талант, который не стоит оставлять незамеченным. "Шикарный танец! Давай, прямо постройнел и глаза горят", "Очень зажигательно", "Классный танец", "Просто нереально круто, ты талантище", "Танцы – твоя жизнь! Так офигенно", "Это шик! Ты просто создан для танцев!", "Ух, огонь", – писали они.

Однако куда больше их заинтересовал выбор партнерши звезды. Так, ею внезапно оказалась вовсе не привычная Дарья Палей. В этот раз Манукян тренировался с танцовщица Верой Бондаревой. Некоторые пользователи отметили, что скоро ему точно припишут новый роман с красоткой, другие же увидели подозрительное сходство и предположили, что артист просто соскучился по Ольге Бузовой.

Подписчики отметили, что Вера крайне напоминает бывшую даму сердца певца. Многие указали, что сперва не поверили своим глазам. "Господи, я думала, что Оля", "Мне одной сначала показалось, что это Оля?", "Она чем-то на Бузову похожа", "На Бузову девушка очень похожа", "На Олечку очень похожа, но движения не сравнить", – набросились пользователи на исполнителя.

Сейчас Давид Манукян всячески избегает разговоров о бывшей возлюбленной. Он часто отвечает на комментарии подписчиков, но сообщения об Ольге Бузовой всегда остаются как будто бы незамеченными.