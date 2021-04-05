Звезды Голливуда Новости о Заворотнюк Скандалы в британской королевской семье

Топ новостей недели

"Солнышко наше": Кабаева принесла цветы на могилу Утяшевой
"Больше не могу": потрясенный Корчевников заявил об уходе
Мадонна всея Руси: Престарелую Успенскую смешали с помоями за торчащие соски
В кулачок: Колдун после связи с Киркоровым полгода не мог выполнять супружеский долг
партнеры
Понедельник
5 апреля
Лента новостей
23:59
"Ух, огонь": страстный танец Манукяна с копией Бузовой взбудоражил россиян
22:01
Природа постаралась: самые красивые дочери голливудских звезд
21:50
"Юмор спасает": звезда "Жуков" рассказал о ревности супруги
21:27
В Арктике могут быть колоссальные залежи нефти
21:07
Прибавление в семье: актриса София Каштанова родила долгожданную дочь
20:54
Украинцы сожгли флаг России для поддержки Белоруссии
20:23
"Мечты имеют свойство сбываться": Асмус рассказала о беременности
20:07
Под Москвой могут поставить памятник гитаре
20:04
В Каширском проезде изменится подземный пешеходный переход
19:57
Перерезал сам: звезда "Дома-2" выписалась из больницы после скандалов с мужем
19:55
Хаматова заговорила о страшных диагнозах приемной дочери: Она у меня умрет
19:47
"Притяжение на гормональном уровне": Ивлев прошел тест на совместимость с новой избранницей
19:31
Украинская власть поражена вирусом некомпетентности и безответственности – политик Бойко
19:11
В Сети появилось видео убегающей в слезах Бузовой в свадебном платье со шлейфом
19:10
Шепелев намерен напугать сына Фриске в день рождения: Проверим его
19:05
В Тайге задержали лидера ячейки "Свидетелей Иеговы"
19:00
Станция "Матвеевская" будущего МЦД-4 готова на 60%
18:43
"Замученный ребенок": Тимати подверг маленькую дочь опасности
18:43
"Зачетный орех": Анна Семенович похвасталась аппетитными формами
18:35
"Прикройся!": Топурия после родов широко раздвинула голые ноги
18:30
Политолог Усов заявил о духовном вырождении режима Лукашенко: Опора на примитивное хамство
18:27
В Псковской области лесную дорогу замостили могильными плитами
18:01
Песков рассказал о формате послания Путина Федеральному собранию
17:55
ФОК в Старом Крюкове построят до конца 2021 года
17:54
Любимая, дети и темные очки: главные тайны Дмитрия Нагиева
17:53
"Вангуем свадьбу": рэпер Feduk трогательно обратился к возлюбленной
17:52
Пьяный полицейский устроил ДТП под Воронежем
17:38
"Передвижной инкубатор!": Караулова с огромным животом еле вывалилась на сцену
17:32
Под Москвой прооперировали новорожденную весом 0,6 килограмма
17:24
"Врачи прогнозов не дают": появились новости о пострадавшей в ДТП с блогером Билом
17:22
Дума рассмотрит кандидатуру Москальковой на должность омбудсмена
17:04
Украинскую звезду назвали провокатором и предателем родины за желание "сдохнуть" в России
16:59
Экономист Кушнир высказалась о повышении тарифов ЖКХ на Украине: Придется деньги рисовать, чтобы выжить
16:55
Проблемы в браке довели Аниту Цой до слез
16:49
Северный вестибюль станции метро "Окружная" откроют в 2022 году
16:27
В Кемерове пожилая женщина застряла в ванне
16:10
Жить ему осталось недолго: Охлобыстин рассказал о беде и болезни
15:19
"Тело – космос": Топалов с ног до головы облизал накаченного Лазарева
15:13
Поведение Дубцовой привело к трагедии: Сколько слез было пролито!
15:04
"Замучили": Навка отреагировала на слова о своей беременности
14:50
"Упаси Бог!": сын с молодой женой отказались от денег Валерии
14:49
Лукашенко заявил об усилении информационного противостояния: Дальше хуже будет
14:46
Он заслужил ее внимание: Пугачева переключилась на брата Галкина
14:42
Вылетевший из Казани самолет направили на аварийную посадку в Москву
14:42
"Достаточно!": Резник прекратил сотрудничество с Пугачевой
14:42
Зеленского обвинили в нарушении законов: Правосудие на Украине уничтожается
14:30
"Превращается в овощ": Кравец шокирована тяжелым состоянием Зайцева
14:24
Родственник раскрыл правду о совместной жизни Авербуха и Арзамасовой
14:13
"Спасибо, что не в стрингах": народ плюнул в раскорячившуюся перед детьми Волочкову
14:09
"Полная копия": народ перепутал Орбакайте с матерью
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

"Очень грустно": неузнаваемая Макеева шокировала публику
"Меня убивали!": крик души бывшей жены Серова
"Зарабатывает миллионы": Тодоренко заговорила о разводе с Топаловым
Стало известно о триумфе Манижи перед "Евровидением"
"Я рыдала": Неожиданное предложение выбило Варлей из колеи
Бузова высмеяла кичащегося своим счастьем Тарасова
Шоу-бизнес
"Ух, огонь": страстный танец Манукяна с копией Бузовой взбудоражил россиян

"Ух, огонь": страстный танец Манукяна с копией Бузовой взбудоражил россиян

В последнее время личная жизнь Давы притягивает все больше внимания. Кажется, Ольга Бузова все еще забыта не до конца.
прочитано 350 раз

Накануне в "Инстаграме" рэпера появился страстный танец под модную песню "Танцуй сама". Поклонники остались в полном восторге от происходящего и подчеркнули, что у Давида и правда талант, который не стоит оставлять незамеченным. "Шикарный танец! Давай, прямо постройнел и глаза горят", "Очень зажигательно", "Классный танец", "Просто нереально круто, ты талантище", "Танцы – твоя жизнь! Так офигенно", "Это шик! Ты просто создан для танцев!", "Ух, огонь", – писали они.

ПО ТЕМЕ

Бузова взорвалась из-за вопросов о тяжелом разрыве

Не вернется к Бузовой: раскрыты ошеломляющие детали таинственного романа Манукяна

Однако куда больше их заинтересовал выбор партнерши звезды. Так, ею внезапно оказалась вовсе не привычная Дарья Палей. В этот раз Манукян тренировался с танцовщица Верой Бондаревой. Некоторые пользователи отметили, что скоро ему точно припишут новый роман с красоткой, другие же увидели подозрительное сходство и предположили, что артист просто соскучился по Ольге Бузовой.

Подписчики отметили, что Вера крайне напоминает бывшую даму сердца певца. Многие указали, что сперва не поверили своим глазам. "Господи, я думала, что Оля", "Мне одной сначала показалось, что это Оля?", "Она чем-то на Бузову похожа", "На Бузову девушка очень похожа", "На Олечку очень похожа, но движения не сравнить", – набросились пользователи на исполнителя.

Сейчас Давид Манукян всячески избегает разговоров о бывшей возлюбленной. Он часто отвечает на комментарии подписчиков, но сообщения об Ольге Бузовой всегда остаются как будто бы незамеченными.

ЧИТАЙТЕ "ДНИ.РУ" В "ТЕЛЕГРАМЕ" – ИНТЕРЕСНЫЕ НОВОСТИ И ПОДАРКИ

Фото: Anatoly Lomokhov/ Global Look Press/ www.globallookpress.com
Автор: 5 апреля 2021, 23:59 Источник: "Инстаграм" ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

Обнаженная Собчак шокировала народ: как прошла музыкальная премия "Жара"

комментарии

Ответить:

М
Пожаловаться Ответить
Гостья
Специально нашла танец ,несколько раз смотрела ,не надо писать бред, что его новая партнерша по танцам похожа на бузову , у этой женственная фигура,грудь красивая,очень гибкая ,лицо,скорее похожа на Костенко, сходство с бузовой ,конечно нет,просто хотят ,наверно ,увидеть это ,но я лично ничего не вижу похожего А потом трудно представить, что бревно бузова ,так сможет танцевать Надо же ,одни все могут танцевать,петь ,пусть слабовато ,но все таки,а другие ничего не умеют,только истерить,тупить ,как Бузова
А я вот откровенно туплю. Что хорошего в этой песне Давида? Может подскажете ?
Гостья
Пожаловаться Ответить
Специально нашла танец ,несколько раз смотрела ,не надо писать бред, что его новая партнерша по танцам похожа на бузову , у этой женственная фигура,грудь красивая,очень гибкая ,лицо,скорее похожа на Костенко, сходство с бузовой ,конечно нет,просто хотят ,наверно ,увидеть это ,но я лично ничего не вижу похожего А потом трудно представить, что бревно бузова ,так сможет танцевать Надо же ,одни все могут танцевать,петь ,пусть слабовато ,но все таки,а другие ничего не умеют,только истерить,тупить ,как Бузова
1

Популярные темы форума

Политика

США настраивают мир против России

Шоу-бизнес

Рудковская ходит с "тревожной кнопкой"

Проишествия

В Якутии медведь растерзал оленевода

Lifestyle

Легенду Мишки Япончика поставили на сцене
Шоу-бизнес

"Замученный ребенок": Тимати подверг маленькую дочь опасности

Народ испугался за ребенка
Шоу-бизнес

В Сети появилось видео убегающей в слезах Бузовой в свадебном платье со шлейфом

Певица разрыдалась перед камерами
Шоу-бизнес

"Зачетный орех": Анна Семенович похвасталась аппетитными формами

Звезда продемонстрировала фото в купальнике
Шоу-бизнес

Перерезал сам: звезда "Дома-2" выписалась из больницы после скандалов с мужем

Пара прошла через совместные роды

Гороскоп

Гороскоп с 5 по 11 апреля 2021 года
Гороскоп на апрель 2021 года
Гороскоп на неделю с 29 марта по 4 апреля 2021 года
Символ мира и уравновешенности: астролог Володина раскрыла характер Путина

Фоторепортажи

Новая "Миссис Россия" прокомментировала свою победу в конкурсе
Очаровательная танцовщица собралась стать президентом
Богомолова перекосило рядом с Собчак
Обнародована причина смерти Аллы Вербер

Спорт

Дзюба восхитил главного тренера "Зенита"

Регионы

© 2015-2021 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru 18+