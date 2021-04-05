"Как дешево": вульгарной Тодоренко отвесили смачную пощечину

В последнее время появление Регины вызывает неоднозначную реакцию у зрителей. На этот раз ей удалось удивить всех.

Все дело в том, что в рамках работы над шоу "Маска" телеведущая и сама пристрастилась к преображениям. Ей нравится всегда быть разной и делиться экспериментами с поклонниками. Однако совсем не все образы дивы вызывают восторг у фанатов.

Накануне Регина Тодоренко решилась показать всем новую себя. Она предстала в своем личном блоге в "Инстаграм" в образе Эми Уайнхаус. Темная кожаная косуха, ярко-красная помада, темные растрепанные волосы, выразительные ресницы и дерзкий вид – все это можно оценить в последних двух постах звезды. Сама себя артистка трогательно назвала "драной кошкой" в первом из них, а во втором посетовала, что никто не узнал ее на предыдущей фотографии.

На последнем снимке телеведущая показала полное перевоплощение. Оказалось, что рокерскую куртку дополнила красная майка с глубоким вырезом и выразительные джинсовые шорты, обнажившие шикарные ноги Регины.

Все бы ничего, но пользователи, кажется, не очень оценили креатив Регины Тодоренко. "Вульгарщина!", "Как будто из кинофильма "Бриллиантовая рука", "Что с ней?", "Регина, прекращай", "О, ужас", "Мне Регина с черным цветом волос не нравится, как цыганка", "Это не новый образ, это вульгарный", "Простите, но тут уже похожи на девушку легкого поведения", "Как дешево", "Фу", "Господи, Регина, чего себя портить то", – возмутились они.

