"Позорище и выскочка": Тодоренко затравили за поддакивание Киркорову

Киркоров является авторитетным членом жюри шоу "Маска". С его мнением солидарна и Регина Тодоренко, за что она и поплатилась.

Недавно проект "Маска" покинула Марина Кравец. Она выступала на шоу в маске Солнца. Телезрители и пользователи Сети разочарованы таким развитием событий. Под раздачу попала и Регина Тодоренко, которая вечно поддакивает Филиппу Киркорову в судейском кресле.

К уходу Марины Кравец "приложил руку" Филипп Киркоров. Его мнение поддержала Регина Тодоренко. Зрители заметили, что в последнее время она постоянно поддерживает его и слово в слово повторяет его вердикты. Это взбесило поклонников шоу "Маска".

В "Инстаграм" Регины Тодоренко теперь не обходится и дня, чтобы нее не затравили за поддакивание поп-королю. При этом Марину Кравец пользователи считают одной из лучших участниц.

"Позорище и выскочка! Манерам нужно учиться и учиться. Марина скромная и вежливая участница, вам бы только хайп!" – пишут фанаты в аккаунте Регины Тодоренко.

Стоит отметить, что новый сезон шоу "Маска" держит в напряжении всех. Недавно появились слухи о том, что Филипп Киркоров собирается покинуть свой значимый пост в программе.

Все началось с того, что свою маску пришлось скинуть певице Азизе. Исполнительница была крайне недовольна происходящим, а Филипп Киркоров расстроился. Дело в том, что он настаивал на раскрытии личности Пингвина больше всех, а там оказалась его бывшая возлюбленная. Потом Азиза рассказала, что певец подходил к ней и извинялся. Их отношения и сейчас остаются теплыми.