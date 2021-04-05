Бузова взорвалась из-за вопросов о тяжелом разрыве

В Москве премия "Жара" прошла крайне эмоционально не только для номинантов, но и для ведущих. Ольгу внезапно довели до слез.

Ольга Бузова работала на мероприятии вместе с Ксенией Собчак. Ничто не предвещало беды, ведь звездный тандем достаточно давно стал классикой и не удивляет никого. Однако журналистка с самого начала была настроена достаточно иронично и не изменяла себе весь вечер. В какой-то момент Бузова на секунду замолчала, объявляя лауреата. Ксения не оставила без внимания и это, громко предложив экс-участнице популярной телестройки помощь и отметив, что у дивы все написано на листе, который она держит в руках.

Тогда Ольга будто бы и не заметила едкого замечания, но позднее ситуация начала набирать новые обороты. Окончательную точку в душевном равновесии артистки поставил диалог с Филиппом Киркоровым. Ксения Собчак не смогла не поинтересоваться у него, по какой причине он общается с Давидом Манукяном, и платит ли рэпер ему за продвижение. Ольга поддержала коллегу и иронично отметила, что он ничего не скажет, после того, как увидит их теплые отношения.

Однако Филипп Бедросович был непреклонен. Он сообщил, что Давид ничего не скажет, потому что будет очень рад за него. Исполнитель подчеркнул, что все будет хорошо именно потому, что Манукян – его друг. С виду все прошло крайне весело и тепло, но затем случилось непредвиденное обстоятельство.

Ольга Бузова отошла за кулисы и просто взорвалась. Она расплакалась, и ее долго никто не мог успокоить. Все дело в том, что звезде надоели постоянные вопросы о бывшем возлюбленном. Она старается жить новой жизнью, но публика постоянно тянет ее в прошлое. Артистке не совсем понятно, почему все так интересуются тем, что она скажет о Давиде. Ольга призналась, что отчаянно уходит от ответов, но все продолжают пытаться выяснить что-то.

