"Прямо огонь!": Всплыло сенсационное фото лишившейся волос Гузеевой

Телеведущая опубликовала редкий снимок. Лариса Гузеева ошарашила народ непривычной стрижкой.

Звезда шоу "Давай поженимся!" вспомнила молодость и нырнула с головой в архивы с фотографиями. Знаменитость опубликовала в инстаграм-канале несколько кадров со времен актерской деятельности и по-настоящему удивила армию поклонников. На одном из снимков Лариса Гузеева предстала без знакомой шевелюры, которая сопровождает ее на протяжении многих лет. Коротко постриженная артистка вызвала в Сети фурор.

В кадре скандальная теледива показала белоснежные зубы и вытянула шею. На фото Лариса Гузеева прижимается к звезде фильма "Романс о влюбленных" Елене Кореневой, испытывая неприкрытое удовольствие. Телеведущая благодарна судьбе за то, что ее пути с этой популярной артисткой пересеклись.

Пользователи Сети высоко оценили публикацию знаменитости. Многие решили, что стрижка под мальчика украшает образ Ларисы Гузеевой. "Вы красотка, вам очень идет короткая стрижка", " Эта прическа просто фантастически Вам к лицу", "Короткая стрижка прямо огонь!", "Прическа бомба, вам бы и сейчас пошло", "Вот это женщина, в любом возрасте красавица", — написали комментаторы. На предложение снова укоротить волосы телеведущая ответила категорично. "Ненавижу короткие стрижки на взрослых женщинах. Всему свое время", — выразилась Лариса Гузеева.

