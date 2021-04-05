"Прямо огонь!": Всплыло сенсационное фото лишившейся волос Гузеевой

Звезда шоу "Давай поженимся!" вспомнила молодость и нырнула с головой в архивы с фотографиями. Знаменитость опубликовала в инстаграм-канале несколько кадров со времен актерской деятельности и по-настоящему удивила армию поклонников. На одном из снимков Лариса Гузеева предстала без знакомой шевелюры, которая сопровождает ее на протяжении многих лет. Коротко постриженная артистка вызвала в Сети фурор.
В кадре скандальная теледива показала белоснежные зубы и вытянула шею. На фото Лариса Гузеева прижимается к звезде фильма "Романс о влюбленных" Елене Кореневой, испытывая неприкрытое удовольствие. Телеведущая благодарна судьбе за то, что ее пути с этой популярной артисткой пересеклись.
Пользователи Сети высоко оценили публикацию знаменитости. Многие решили, что стрижка под мальчика украшает образ Ларисы Гузеевой. "Вы красотка, вам очень идет короткая стрижка", "
Эта прическа просто фантастически Вам к лицу", "Короткая стрижка прямо огонь!", "Прическа бомба, вам бы и сейчас пошло", "Вот это женщина, в любом возрасте красавица", — написали комментаторы. На предложение снова укоротить волосы телеведущая ответила категорично. "Ненавижу короткие стрижки на взрослых женщинах. Всему свое время", — выразилась Лариса Гузеева.
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