"Все закрутилось": жена рэпера Басты рассказала о любовном романе

Василий и Елена Вакуленко в браке уже 12 лет. За это время парочка успела пережить множество испытаний судьбы и сохранила теплые семейные узы. Только сейчас стало известно о секретах супруги рэпера.

Все эти годы возлюбленная Басты остается "за кадром", но интерес прессы к ней все не утихает. К слову, ее собственная биография ничуть не хуже личной истории музыканта.

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В светских круг ее не могут назвать "типичной женой рэпера", так как Елена избегает привычного всем фотошопа и излишнего интереса к уколам красоты. Любимая женщина музыканта может похвастаться прекрасным и ухоженным внешним видом.

Ярким подтверждением вышесказанного является личный блог жены Басты. В целом она оставляет впечатление исключительно семейного человека: Елена публикует выступления мужа и домашние кадры с детьми. А вот, что касается карьеры, то здесь звезда отличилась не самым "девчачьим" выбором. Девушка занимается строительным бизнесом.

Однако эта часть биографии не так интересна многочисленной аудитории, как любовный роман с Василием Вакуленко. Отметим, что супруги познакомились в легендарном столичном клубе "Симачев". В то время о Басте еще никто не знал, именно поэтому он был самым обычном посетителем ночного заведения.

По словам Елены, уже тогда она была увлечена творчеством музыканта, выступавшего под псевдонимом Ноггано. Возлюбленные с улыбкой вспоминают, что девушка сделала первый шаг и заявила о своем желании познакомиться.

"Все закрутилось, и через полгода стали жить вместе. Это сейчас он Вася Баста, которому рады везде. А тогда... Основная сложность для меня — это то, что Вася часто отсутствует", – призналась супруга.