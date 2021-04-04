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"Должен начаться подъем": объявлено о возвращении онкобольной Заворотнюк на сцену

"Должен начаться подъем": объявлено о возвращении онкобольной Заворотнюк на сцену

Звездный нумеролог Клара Кузденбаева уверена, что у Анастасии Заворотнюк еще есть второй шанс в профессии.
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Эксперт считает, что главной проблемой звезды "Моей прекрасной няни" является недостаток энергии. Она убеждена, что больной раком Анастасии Заворотнюк все время нужна подпитка. Нумеролог рекомендует актрисе медитировать.

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Анастасия Юрьевна Заворотнюк

Анастасия Юрьевна Заворотнюк актриса театра и кино, телеведущая

Кузденбаева полагает, что природа наградили артистку крепким здоровьем. По ее мнению, болезнь знаменитости совпала с периодом жизненного спада. Вскоре же, ближе к 51 году, ситуация улучшится, уверена нумеролог.

По словам Анастасии Заворотнюк, в следующем году у нее должен начаться подъем. В программе звезды "написана" слава. Кузденбаева полагает, что есть вероятность того, что актриса будет востребована в профессии. А спасет ее жажда жизни, свойственная артистке.

Как писали "Дни.ру", у профессора Петра Чумакова другое мнению по поводу шансов Анастасии Заворотнюк в профессии. Он полагает, что знаменитость уже не сможет вернуться к своей привычной деятельности. Он подчеркнул, что звезде проводили серьезные операции на мозге, а потому неудивительно, что она сильно изменилась.

Напомним, разговоры о том, что Анастасия Заворотнюк больна раком мозга, стали обсуждаться в прессе два года назад. Якобы это произошло после зачатия младшей дочери методом ЭКО. Родные артистки подтвердили, что она тяжело больна. В настоящее время актриса находится дома после выписки из больницы, где она проходила лечение.

ЧИТАЙТЕ "ДНИ.РУ" В ЯНДЕКС.НОВОСТЯХ

Анастасия Заворотнюк. Фото: Natalia Shakhanova/globallookpress.com
Автор: 4 апреля 2021, 10:44 Источник: "Комсомольская правда" ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

За что полюбили невероятно обворожительную Анастасию Заворотнюк

комментарии

Ответить:

Гость685939
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ВАСЬЯ
Очередное испражнение Нарской. Дни ру это днище, помойка
нарская,тебя что,кто-то заставляет такую чушь печатать или сама на все горазд?
ВАСЬЯ
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Чудо! Произошло чудо! Вот что доллар животворящий делает. Как только долги списаны, так сразу выздоровила.
ВАСЬЯ
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Очередное испражнение Нарской. Дни ру это днище, помойка
Гость673225
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А нужна эта прохиндейка зрителям?
Царь Орион
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И все-таки нумерологам надо лечиться , и начинать стоит с головы.... со своей конечно...
1

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