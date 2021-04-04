"Должен начаться подъем": объявлено о возвращении онкобольной Заворотнюк на сцену

Звездный нумеролог Клара Кузденбаева уверена, что у Анастасии Заворотнюк еще есть второй шанс в профессии.



Эксперт считает, что главной проблемой звезды "Моей прекрасной няни" является недостаток энергии. Она убеждена, что больной раком Анастасии Заворотнюк все время нужна подпитка. Нумеролог рекомендует актрисе медитировать.

Кузденбаева полагает, что природа наградили артистку крепким здоровьем. По ее мнению, болезнь знаменитости совпала с периодом жизненного спада. Вскоре же, ближе к 51 году, ситуация улучшится, уверена нумеролог.

По словам Анастасии Заворотнюк, в следующем году у нее должен начаться подъем. В программе звезды "написана" слава. Кузденбаева полагает, что есть вероятность того, что актриса будет востребована в профессии. А спасет ее жажда жизни, свойственная артистке.

Как писали "Дни.ру", у профессора Петра Чумакова другое мнению по поводу шансов Анастасии Заворотнюк в профессии. Он полагает, что знаменитость уже не сможет вернуться к своей привычной деятельности. Он подчеркнул, что звезде проводили серьезные операции на мозге, а потому неудивительно, что она сильно изменилась.

Напомним, разговоры о том, что Анастасия Заворотнюк больна раком мозга, стали обсуждаться в прессе два года назад. Якобы это произошло после зачатия младшей дочери методом ЭКО. Родные артистки подтвердили, что она тяжело больна. В настоящее время актриса находится дома после выписки из больницы, где она проходила лечение.

