Звезде "Холостяка" пообещали облить лицо кислотой: Ты не сможешь ходить по улице

Участница шоу "Холостяк" с Тимати Кристина Романова рассказала о преследовании.

По словам девушки, пять лет назад она рассталась с человеком, который над ней издевался. Как отметила блогер, он применял к ней силу, психологическое давление, а после неоднократно угрожал расправой. Несмотря на то, что их отношения закончились много лет назад, мужчина по имени Мэтт Кохэн продолжает присылать ей и ее семье сообщения с угрозами.

В качестве доказательств Кристина Романова опубликовала несколько десятков скриншотов переписок. В СМС бывший возлюбленный заявляет, что ему требуется медицинская помощь, так как он не в себе, обещает, что исправится ради девушки. Однако уже в следующих эсэмэсках мужчина сообщает, что он отомстит ей за все.

"Ты не сможешь ходить по улице, Кристина! Я оболью твое лицо кислотой", – говорит экс-бойфренд. Также, по словам участницы шоу "Холостяк", ей пишут угрозы члены его семьи – например, сестра, которая обещает, что Мэтт Кохэн причинит вред не только ей, но и ее родственникам. "Пока он не умрет, он не сдастся", – говорится в сообщении.

Несмотря на то, что Кристина Романова неоднократно блокировала абьюзера, он продолжает писать ей с других номеров. Девушка отметила, что именно он "слил" в Сеть снимки интимного характера с ее участием. Звезда шоу "Холостяк" добавила, что уже написала заявление в полицию, однако все осложняется тем, что экс-возлюбленный гражданин другой страны.