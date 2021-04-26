"Это все свое?": Раздетую Боню распекли за пышный бюст

Телеведущая Виктория Боня сделала серию пикантных кадров. Женщину раскритиковали за грудные импланты.

Экс-участница шоу "Дом-2" Виктория Боня — одна из немногих звезд отечественного шоу-бизнеса, которые пытаются завоевать внимание общества не только внешностью, но и интеллектом. В инстаграм-аккаунте звезды нередко появляются эффектные снимки в сопровождении глубокомысленного текста. Совсем недавно инстадива показала подписчикам соблазнительные кадры в спа-отеле. Виктория Боня позировала в ванне без бюстгалтера, рассуждая о женской доле и самооценке.

Знаменитость объявила, что раньше часто комплексовала по поводу своей внешности. Ей не нравились растяжки, длина ног, объем талии и прочие особенности. По словам Виктории Бони, она сумела принять себя, а к свое тело сравнила с храмом. "Помнится, я также не понимала, где граница между женственностью, сексуальностью, и пошлостью, вульгарностью", — призналась светская львица.

Пользователи Сети решили, что Виктория Боня выглядит прекрасно, но лукавит, так как грудь у нее не настоящая. Они обрушились на инстадиву с критикой и язвительными фразами. "Красота, ничего не скажешь, но меня интересует грудь. Это все свое?", "Если бы ты принимала свое тело, не стала бы делать грудь", "Как можно писать о принятии себя такой, какая ты есть, с имплантами и тонной макияжа?", "Дешевые понты, мозгов нуль", — написали россияне.

