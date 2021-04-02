"Грязь": брат возмутился гнусным поступком Тюльпановой

Накануне светская львица Милана Тюльпанова появилась в шоу "Алена, блин!".

Девушка рассказала о разводе с Александром Кержаковым, а также о своих зависимостях. Блогер не обошла стороной и тему семьи. Алена Жигалова отметила, что брат Миланы Тюльпановой, 16-летний Владислав, довольно неординарная личность. "Ну, он странный мальчик", – добавила ведущая шоу.

По словам экс-супруги футболиста, для нее большая загадка, как брат таким получился. При этом девушка отметила его сильный стороны, оказывается, у молодого человека прекрасно развито стратегическое мышление. Милана Тюльпанова рассказала, что Владислав год учился в Таиланде. Она добавила, что его туда отправили, чтобы хоть как-то контролировать – после смерти отца мальчик совсем отбился от рук.

Как оказалось, интервью Миланы Тюльпановой задело Владислава, особенно ему не понравились слова Алены Жигаловой. В беседе с "Дни.ру" блогер заявил, что любой ведущий должен следить за каждым звуком, который произносит. "Что значит определение "странный"? Я ни разу не слышал, чтобы журналист такие вещи говорил. Если он такие вещи говорит, всегда находятся какие-то доказательства, подкрепления", – отметил Владислав Тюльпанов.

Молодому человеку было неприятно, что сестра позволила себе публично его обсуждать. Блогер считает, что, если девушке все равно, что о себе говорить, это ее право, но про других все же лучше помалкивать.

"Не стоит касаться своих близких родственников, подставлять, рассказывая какие-то вещи, которые не хотелось бы, чтобы выносили на публичное обсуждение. О себе пусть рассказывает все, что хочет, мне все равно. Но не надо затрагивать меня, тогда не нужно будет во всю эту грязь ввязываться", – заявил Владислав Тюльпанов в беседе с "Дни.ру".