Не вернется к Бузовой: раскрыты ошеломляющие детали таинственного романа Манукяна

Слухи вокруг отношений Давы и его директора не умолкают уже несколько дней. Теперь, кажется, все прояснилось.

После расставания с Ольгой Бузовой личная жизнь Давида Манукяна то и дело обрастает новыми подробностями. Не так давно он сам случайно показал загадочную брюнетку в своей постели. Оказалось, что это была директор артиста, Анна Маковская.

На премии "Прорыв года" исполнитель рассказал, что между ними якобы ничего нет и быть не может. Странное событие он объяснил тем, что они всей командой ночуют в одном отеле и свободно заходят в номера друг к другу. Рэпер рассказал, что для него Анна – лишь человек, на которого можно положиться.

Известный профайлер Илья Анищенко убежден, что разоблачил пару. После просмотра видео с мероприятия, он заявил, что Давида испугал вопрос об их отношениях. У артиста якобы дергаются губы, и вместо прямых ответов он просто начинает много говорить, чтобы скрыть правду от широкой общественности. Врать ему непросто. По мнению эксперта, Манукян просто хватается за те факты, в правдивости которых уверен. "Типичное поведение лжеца", – комментирует Илья. Он считает, что отношения между певцом и директором однозначно есть, но Дава не считает их серьезными.

В поведении Маковской же наоборот чувствуется злость и обида на звезду. Она переживает и ждет ответа от "возлюбленного", и то, что он говорит ее расстраивает. Анна пытается подавить злость и скрыть свои чувства к Давиду Манукяну.

