"Мы вместе уже 21 год": сказавший о ребенке сын Малинина рассекретил личную жизнь

Недавно российский певец Александр Малинин поделился с поклонниками радостной новостью: он в очередной раз стал дедушкой. Фанаты поздравили артиста с прибавлением. Однако кто именно подарил певцу внука, было не понятно. Сейчас ситуация прояснилась.

Сын Александра Малинина Никита ведет закрытый образ жизни. О его семье почти ничего не известно. Тем временем он живет с супругой по имени Наталья уже 21 год. Пара познакомилась в школе. Его возлюбленная старше на два года. С той поры они по сей день вместе.

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Победитель "Фабрики звезд – 3" ничего не рассказывает о наталье. Да и сама она не ведет соцсетей и не показывается общественности, не любит давать интервью.

На днях в СМИ появилась информация о том, что у Никиты Малинина родился сын. Слухи подогревало недавнее заявление его отца о прибавлении в семействе. И то, что певец хранит свою личную жизнь в секрете, только подогрело интерес.

Наконец Никита Малинин сам прокомментировал информацию, По его словам, они с женой планируют ребенка, но пока порадовать поклонников прибавлением все же не могут.

"У нас нет сына. Мы только планируем детей. Мы вместе с Наташей уже двадцать один год. Нам весело вместе, мы двадцать четыре часа рядом, и нам всегда есть о чем поговорить. Мы не хотим сглазить свое счастье. Как видите, жена никогда себя не показывает", – приводит слова Никиты Малинина "Собеседник".

Напомним, когда Никита Малинин был участником шоу "Фабрика звезд – 3", зрители были уверены в его романе с напарницей Марией Вебер. А после их совместного выступления "Первое свидание" сомнений в их отношениях не осталось. Однако потом выяснилось, что продюсеры придумали эту любовную линию ради повышения рейтингов.