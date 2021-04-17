Звезды Голливуда Новости о Заворотнюк Смерть принца Филиппа

Топ новостей недели

Сделал это сзади: Петросян подложил свинью молодой жене
"Омерзительно влюбленная баба": Богомолов послал Собчак подальше
Жить ему осталось недолго: Охлобыстин рассказал о беде и болезни
Бесплодие и измена: хрустальное счастье Куликовой и Батурина рухнуло в один миг
партнеры
Пятница
16 апреля
Лента новостей
02:00
Почему Высоцкий хотел отказаться от роли Жеглова в "Месте встречи изменить нельзя"
23:57
"Какая была девочка": Пуговка из "Папиных дочек" сменила профессию
22:41
Врачи спасают попавшего после похорон жены в реанимацию Инина
22:29
Гороскоп на неделю с 19 по 25 апреля 2021 года
21:56
"Ноги вырву": матери Марка Горонка угрожал неизвестный
21:27
Девушка зарезала отца и сбежала на его машине с любовником
20:48
Армия Украины обстреляла монастырь в Донбассе
20:35
Ургант посмеялся над американской "Иронией судьбы"
20:10
В Казахстане потерпел крушение самолет
20:03
Водитель звезды Comedy Club устроил драку в центре Москвы
20:00
Зейналова сообщила о кардинальных переменах в жизни
19:30
"Должен поставить на ноги": сын известного актера бросил ребенка на престарелого отца
19:25
"До сих пор скучаю по Алеше": любовница Булдакова призналась в их многолетней связи
19:14
Стало известно о вопросе вхождения Украины в состав Евросоюза
19:11
В Пензе 71-летнего учителя арестовали за педофилию
18:50
Зеленский вернется в шоу Малахова
18:46
"Упадок сил и истощение организма": Волочкова попала в больницу
18:28
А вдруг проклянет! Звукорежиссер слил в Сеть необработанный голос Пугачевой
18:08
Молодая жена спасла Шуфутинского от депрессии
18:06
Куда лучше вложить деньги? Россиянам дали совет
17:58
Проблемный стояк Билана нуждается в акте
17:35
Попавшемуся с наркотиками Тиме Белорусских вынесли приговор
17:25
В России ответили на слова Зеленского о судьбе Крыма: Отрабатывает повестку иностранных кураторов
17:01
Беременна от свидетеля: обвиняемую в смерти Марьянова не успели посадить в тюрьму
16:37
"Может снова вспыхнуть": Тимати готовится к возвращению бывшей участницы "Холостяка"
16:25
Не успевший развестись с Кардашьян Уэст заговорил о новом романе: Творческая личность
15:59
Скандалы шоу-бизнеса: самые яркие за неделю
15:49
"Точно проблемы": Бритни Спирс опубликовала призыв о помощи
15:44
"Это из детства": Пугачева призналась в опасном пристрастии
15:44
Мать сделала заявление о новом браке Аршавина
14:56
"Ну было и было!": Карина Кросс рассказала о преступном прошлом
14:49
Полное обескровливание экономики: как санкции США добьют зарплаты и пенсии россиян
14:19
"Человеческие условия": больному зеку Ефремову организовали романтическое свидание
14:15
"А есть запасные иголки?": Гузееву обкололи в эфире Первого канала
14:06
Пенсионная система в России может провалиться – эксперты ВШЭ
14:02
Зеленский назвал строительство "Северного потока – 2" энергетической войной
13:57
Шизофрения и паранойя: жену Алибасова упекли в психушку на 24 года
13:52
Показавшую округлившийся живот Варнаву поздравляют с беременностью
13:29
Россиян могут начать регистрировать на "Госуслугах" при рождении
13:25
"Нас больше нет": обруганный экс-супруг Началовой нанес удар Долиной
13:14
"Ешь червей": желающему вернусь советские пятилетки Певцову дали под дых
13:12
Сотрудники ГИБДД назвали самые опасные виды дорожных аварий
13:05
Маленькая дочь блистательно перепела главный хит Пугачевой
13:04
Дороги "встанут" намертво: москвичей предупредили о жутких пробках из-за дачников
12:57
Порядок начисления пенсий изменился для некоторых россиян
12:40
"Это никакое не событие": Соседов врезал Пугачевой в день рождения
12:33
"Это непорядочно": коллега бросил камень в огород Гогунского
11:53
Беременная Горбань получила неожиданное предложение
11:44
"Не имеете права!": вдова Этуша сцепилась с хозяйничавшей на могиле мужа Цымбалюк-Романовской
11:37
Вид Яковлевой в траурном наряде с бутылкой вызвал шок
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

"Не имеете права!": вдова Этуша сцепилась с хозяйничавшей на могиле мужа Цымбалюк-Романовской
Видна гниль: Цымбалюк-Романовская пришла в ужас от провалившейся и заброшенной могилы Джигарханяна
"Это никакое не событие": Соседов врезал Пугачевой в день рождения
"За мной не заржавеет": оскорбленный Разин жестоко угрожает Кудрявцевой
Певица Манижа заявила о грязных домогательствах: Трогали за тело, за гениталии
Баснословные деньги: вдовец распродает имущество Легкоступовой по частям
Шоу-бизнес
Почему Высоцкий хотел отказаться от роли Жеглова в "Месте встречи изменить нельзя"

Почему Высоцкий хотел отказаться от роли Жеглова в "Месте встречи изменить нельзя"

Пятисерийный фильм "Место встречи изменить нельзя" рассказывает о послевоенной Москве, в которой орудует банда "Черная кошка".
прочитано 247 раз

В основу сценария лег детективный роман Аркадия и Георгия Вайнеров "Эра милосердия". Братья позднее рассказывали, что идею написать сценарий к фильму подсказал Владимир Высоцкий. Ради него писатели даже пошли на изменение внешности героя: в романе Жеглов высокий и плечистый красавец.

ПО ТЕМЕ

15 лет разлуки: почему Стас Садальский не общается с Ларисой Удовиченко

 Лариса Ивановна Удовиченко

Лариса Ивановна Удовиченко актриса театра и кино

 Станислав Сергеевич Говорухин

Станислав Сергеевич Говорухин режиссер, актер

Однако Станиславу Говорухину пришлось делать адаптацию. В режиссерском сценарии каждая серия имела свое название: "Черная кошка", "Знакомые все лица", "Предательство", "Операция "Савой", "Место встречи изменить нельзя". Также некоторые эпизоды из сценария Вайнеров были полностью переписаны, причем вынужденно. Например, в изначальном варианте Шарапов, узнав о гибели любимой Вари, набирал номер справочной службы и просил дать телефон родильного дома. Однако такой конец не устроил председателя Гостелерадио СССР, по заказу которого снимался фильм. Серии планировали показывать в начале рабочей недели, и, по мнению чиновников, известие о гибели Вари не должно было омрачать настроение зрителей.

Чтобы утвердить на роль знаменитого барда, Станислав Говорухин пошел на хитрость. Режиссер рассказывал, что для съемочной команды было очевидно, что играть Глеба Жеглова должен только Владимир Высоцкий, но он был слишком одиозной фигурой. "Я сделал несколько проб других актеров, которые заведомо не могли тягаться с Высоцким. И когда показывал руководству пробы, я показал и эти пробы, которые были, конечно, гораздо хуже проб Высоцкого. Начальство это очень убедило", – вспоминал Говорухин.

Фото: Viktor Chernov / Russian Look / www.globallookpress.com

Правда, с момента начала подготовки к фильму до съемок прошел почти год. За это время в жизни Владимира Высоцкого многое поменялось. Первый съемочный день был в мае 1978 года. Команда была на выезде в Одессе, где снимали большую часть "натуры". Станислав Говорухин вспоминал позднее, что в тот вечер к нему подошла Марина Влади и упрашивала заменить Высоцкого на другого актера. Да и сам артист уже не горел желанием играть Глеба Жеглова, так как понимал, что ему не так много осталось времени, а работа над многосерийной лентой требовала большой отдачи.

"Очевидно, он увидел объем работы и понял, что надо вкалывать. Я понимал, что картина все равно была бы, пусть даже с другим актером, но все-таки убедил Высоцкого остаться, пообещав отпускать его почаще во время съемок. Как много потеряли бы зрители, если бы я сдался в этот вечер", – рассказывал позднее Станислав Говорухин.

Фото: Vyacheslav Panov / Global Look Press / www.globallookpress.com

Если с Глебом Жегловым все было понятно, то с Володей Шараповым были сложности. Режиссер долго не мог подобрать подходящего актера. На роль пробовались Абдулов, Никоненко, Леонов-Гладышев, Шлыков, Курепов и даже Садальский... Братья Вайнеры хотели пригласить Герасимова, но он отказался, так как был занят в другом фильме. В итоге роль получил Владимир Конкин, несмотря на то, что авторы сценария были против. По их мнению, бывший разведчик, сорок два раза ходивший за линию фронта, не мог выглядеть, как молодой артист.

Ларису Удовиченко изначально пригласили на роль Вари, но актриса мечтала сыграть Маньку Облигацию. Она даже поставила Станиславу Говорухину условие: "Либо Манька-Облигация, либо играть не буду". Правда, как оказалось позднее, только Удовиченко и подошла для этой роли. После фильма артистка стала получать письма из тюрем, а один вернувшийся с зоны пришел к ней домой – пришлось даже вызвать милицию.

Кадр из фильма "Место встречи изменить нельзя"

Интересные факты

  • Так как бюджет у картины "Место встречи изменить нельзя" был небольшим, во многих эпизодах режиссер задействовал друзей и родственников членов съемочной группы. Например, в картине появились дочь Аркадия Вайнера, супруга Говорухина, сын Вадима Туманова, сын Марины Влади и даже администратор Театра на Таганке.
  • Основная музыкальная тема в "Месте встречи изменить нельзя" была создана композитором Евгением Геворгяном и его братом — контрабасистом Андреем.
  • Несмотря на то что в ежегоднике Большой советской энциклопедии за 1980 год фильм был упомянут как "получившая признание", он ни тогда, ни позже не удостоился кинематографических наград.

ЧИТАЙТЕ "ДНИ.РУ" В "ТЕЛЕГРАМЕ" – ИНТЕРЕСНЫЕ НОВОСТИ И ПОДАРКИ

Фото: Vyacheslav Panov / Global Look Press / www.globallookpress.com
Автор: 17 апреля 2021, 02:00 Источник: Дни.ру ✓ Надежный источник

комментарии

Ответить:

Популярные темы форума

Политика

Американцев возмутили нападки Байдена на Россию: Клоун
Эксперт Шрайбман: Власть в Белоруссии находится на последнем рубиконе
МИД России ответил на санкции США: Вашингтону придется расплачиваться
Политолог Елисеева о предстоящей встрече Зеленского с Макроном: Будет все на уровне "кормления завтраками"

Шоу-бизнес

Рудковская ходит с "тревожной кнопкой"

Проишествия

В Якутии медведь растерзал оленевода

Lifestyle

Легенду Мишки Япончика поставили на сцене
Шоу-бизнес

Валентину Талызину могут похоронить рядом с мамой на Ваганьковском кладбище

Место указано
Шоу-бизнес

Беременна от свидетеля: обвиняемую в смерти Марьянова не успели посадить в тюрьму

Обвиняемая может избежать уголовного срока
Шоу-бизнес

Попавшемуся с наркотиками Тиме Белорусских вынесли приговор

Он признался в употреблении наркотиков
Шоу-бизнес

Зеленский вернется в шоу Малахова

Зрителей ждет сюрприз

Гороскоп

Гороскоп на неделю с 19 по 25 апреля 2021 года
Гороскоп на неделю с 12 по 18 апреля 2021 года
Гороскоп с 5 по 11 апреля 2021 года
Гороскоп на апрель 2021 года

Фоторепортажи

Новая "Миссис Россия" прокомментировала свою победу в конкурсе
Очаровательная танцовщица собралась стать президентом
Богомолова перекосило рядом с Собчак
Обнародована причина смерти Аллы Вербер

Спорт

Дзюба восхитил главного тренера "Зенита"

Регионы

© 2015-2021 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru 18+