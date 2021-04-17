Почему Высоцкий хотел отказаться от роли Жеглова в "Месте встречи изменить нельзя"

Пятисерийный фильм "Место встречи изменить нельзя" рассказывает о послевоенной Москве, в которой орудует банда "Черная кошка".

В основу сценария лег детективный роман Аркадия и Георгия Вайнеров "Эра милосердия". Братья позднее рассказывали, что идею написать сценарий к фильму подсказал Владимир Высоцкий. Ради него писатели даже пошли на изменение внешности героя: в романе Жеглов высокий и плечистый красавец.

Однако Станиславу Говорухину пришлось делать адаптацию. В режиссерском сценарии каждая серия имела свое название: "Черная кошка", "Знакомые все лица", "Предательство", "Операция "Савой", "Место встречи изменить нельзя". Также некоторые эпизоды из сценария Вайнеров были полностью переписаны, причем вынужденно. Например, в изначальном варианте Шарапов, узнав о гибели любимой Вари, набирал номер справочной службы и просил дать телефон родильного дома. Однако такой конец не устроил председателя Гостелерадио СССР, по заказу которого снимался фильм. Серии планировали показывать в начале рабочей недели, и, по мнению чиновников, известие о гибели Вари не должно было омрачать настроение зрителей.



Чтобы утвердить на роль знаменитого барда, Станислав Говорухин пошел на хитрость. Режиссер рассказывал, что для съемочной команды было очевидно, что играть Глеба Жеглова должен только Владимир Высоцкий, но он был слишком одиозной фигурой. "Я сделал несколько проб других актеров, которые заведомо не могли тягаться с Высоцким. И когда показывал руководству пробы, я показал и эти пробы, которые были, конечно, гораздо хуже проб Высоцкого. Начальство это очень убедило", – вспоминал Говорухин.

Правда, с момента начала подготовки к фильму до съемок прошел почти год. За это время в жизни Владимира Высоцкого многое поменялось. Первый съемочный день был в мае 1978 года. Команда была на выезде в Одессе, где снимали большую часть "натуры". Станислав Говорухин вспоминал позднее, что в тот вечер к нему подошла Марина Влади и упрашивала заменить Высоцкого на другого актера. Да и сам артист уже не горел желанием играть Глеба Жеглова, так как понимал, что ему не так много осталось времени, а работа над многосерийной лентой требовала большой отдачи.

"Очевидно, он увидел объем работы и понял, что надо вкалывать. Я понимал, что картина все равно была бы, пусть даже с другим актером, но все-таки убедил Высоцкого остаться, пообещав отпускать его почаще во время съемок. Как много потеряли бы зрители, если бы я сдался в этот вечер", – рассказывал позднее Станислав Говорухин.

Если с Глебом Жегловым все было понятно, то с Володей Шараповым были сложности. Режиссер долго не мог подобрать подходящего актера. На роль пробовались Абдулов, Никоненко, Леонов-Гладышев, Шлыков, Курепов и даже Садальский... Братья Вайнеры хотели пригласить Герасимова, но он отказался, так как был занят в другом фильме. В итоге роль получил Владимир Конкин, несмотря на то, что авторы сценария были против. По их мнению, бывший разведчик, сорок два раза ходивший за линию фронта, не мог выглядеть, как молодой артист.

Ларису Удовиченко изначально пригласили на роль Вари, но актриса мечтала сыграть Маньку Облигацию. Она даже поставила Станиславу Говорухину условие: "Либо Манька-Облигация, либо играть не буду". Правда, как оказалось позднее, только Удовиченко и подошла для этой роли. После фильма артистка стала получать письма из тюрем, а один вернувшийся с зоны пришел к ней домой – пришлось даже вызвать милицию.

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