"Крыша съехала" пьяный в хлам Агутин вынудил Варум подать на развод

Анжелика Варум и Леонид Агутин вместе с 1997 года. Брак супруги заключили в июле 2000 года, свадьбу сыграли в Венеции. И с тех пор периодически возникают слухи об их разводе. Агутин решил поставить точку.



В новом выпуске программы "Личные связи" на авторском YouTube-канале Юрия Костина Агутин объяснил, почему много говорят о том, будто бы в его семье проблемы.

"У меня было видео в Юрмале, мы с женой до сих пор называем его "моим популярным видео", не вдаваясь в подробности, – говорит музыкант. – Я был, конечно, невменяемо пьян, и, конечно, я не знаю, кто это заснял из журналистов. Представляю, вокруг куча людей, и это происходит прямо на твоих глазах. Ты просто достаешь телефон и думаешь: сам пришел, не надо ни следить за человеком, ни где-то прятаться в кустах!

"Вот на какие-то несколько минут крыша моя съехала непонятно куда, зачем, – говорит Агутин. – Ну, это был неприятный момент, и мы тогда, конечно, с супругой поругались. Даже не поругались, а она просто... Расстроилась она очень, конечно, и я тоже. Дня три мы были в состоянии развода, но потом не смогли, и все-таки... Вот какие-то все неприятности, что у меня связаны с этим, происходят тогда, когда какое-нибудь очень клевое событие, после какой-то череды тяжелых рабочих дней, каких-то записей, концертов, туров".





"Мы все живые люди, с каждым из нас может произойти то или иное, – считает музыкант. – И когда ты на что-то смотришь со стороны, на какое-то свое явно нетрезвое поведение, то твой собственный размер личности сильно нивелируется в этот момент. И ты это понимаешь, ты прямо это видишь, как ты уменьшаешься-уменьшаешься на глазах. И все, что ты сделал до этого, становится мелким".

С тех Агутин, что называется, завязал. "Я сейчас стараюсь не допускать такого, вообще как-то очень сторонюсь, боюсь личных сборищ и так далее, потому что сил у меня уже еще меньше", – объяснил он.