"Гармоничной семьи не будет": Буланова узнала об измене мужа из ТВ-шоу

Татьяна Буланова развелась в 2016 году. Как оказалось, об измене мужа Владислава Радимова она узнала из телешоу.

По словам артистки, в первом браке она прожила 13 лет, и это были отличные времена. С экс-супругом Николаем Тагриным они были лучшими друзьями, в их отношениях не было места изменам. А вот второй муж певицы, футбольный тренер Владислав Радимов, позволил себе не просто интрижку на стороне, а многолетний роман с другой женщиной.

Татьяна Буланова узнала об этом случайно. В эфире шоу "Звезды сошлись" она отметила, что однажды ей позвонил друг и попросил включить телевизор. В студии популярной программы девушка по имени Ирина Яковлева публично обратилась к мужу артистки, раскрыв подробности их семилетнего романа.

Самое забавное, по словам Татьяны Булановой, было то, что супруг вместе с ней смотрел это шоу. После разоблачающего видео Владислав Радимов попытался оправдаться и заверил, что первый раз видит эту самую Ирину Яковлеву. Однако артистка не смогла простить измену и подала на развод. "Возможно, он не очень меня любил", – считает певица.

Сейчас Татьяна Буланова состоит в новых отношениях. Избранником артистки стал предприниматель, имя которого она пока держит в секрете. Звезда отметила, что мужчина покорил ее своим уважением к женщинам и заботой. По словам певицы, у нее еще не было настолько гармоничных отношений.

Татьяна Буланова ни капли не жалеет о разводе. Звезда считает, что прощать измены нельзя, если подобное происходит, лучше сразу уходить.

"Гармоничной семьи уже не будет", – уверена артистка.