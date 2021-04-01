Наевшийся виагры артист "Кривого зеркала" вышел на сцену в обтягивающем платье: Там столб

Александр Морозов стал одним из гостей шоу "Бар в большом городе". Звезда "Кривого зеркала" вспомнила забавную историю, которая приключилась на гастролях.

Артист заявил, что после выступления они отправились гулять по Владивостоку, увидели, что в местной аптеке проходит акция на препарат, вызывающий потенцию. Ради шутки юморист решил попробовать лекарство на себе. "Можно в сочетании с алкоголем, а это важно!" – отметил Александр Морозов.

Сразу после аптеки артисты направились в бар, и комик съел первую таблетку. По его словам, через двадцать минут, согласно инструкции, он должен был почувствовать прилив крови к половому органу, но... этого не случилось. Через несколько часов артисты уже вернулись в гостиницу, сели ужинать, и Александр Морозов решил выпить вторую таблетку. "Чтоб добро не пропадало", – подчеркнул юморист.

По словам артиста, после вечерней трапезы он спокойно направился в номер спать, а вот наутро его ждал сюрприз. "Посыпаюсь под утро, пытаюсь через живот с боку на бок перевернуться – не получается. Там железный столб. Не согнуть никак!" – говорит Александр Морозов.

В тот день у труппы "Кривого зеркала" был переезд в другой город. "Мы сутки из Владивостока переезжали в Благовещенск. Терплю, это не проходит вообще. Становится уже больно, и сделать ничего невозможно", – отметил артист.

По словам Александра Морозова, на вечер после приезда был намечен концерт, а эрекция никак не проходила. Самое ироничное то, что комик должен был выступать на сцене в обтягивающем платье с пародией на группу "ВИА Гра".

"Я же не могу выйти к зрителю "с палаткой" этой! Мы пошли в аптеку, купили эластичный бинт и примотали мне его к ляжке", – поделился лайфхаком Морозов.