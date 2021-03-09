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"Во рту не помещается": игривая Дайнеко раскрепостила россиян

"Во рту не помещается": игривая Дайнеко раскрепостила россиян

Виктория Дайнеко. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Виктория активно ведет свой блог в "Инстаграм". Сейчас количество подписчиков на странице исполнительницы практически достигло миллиона человек.
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Певица славится позитивным подходом к жизни и открытостью. Она с радостью общается с поклонниками и отвечает на самые провокационные вопросы, а также делится интересными моментами своей жизни. Язык артистки – одна из главных причин для смеха, самые преданные подписчики знают, что Виктория часто показывает его на фото и видео, а потому эта "тенденция" уже обросла множеством шуток.

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Виктория Петровна Дайнеко Певица, актриса

Дайнеко любит шутить сама над собой, поэтому в последней публикации она не смогла удержаться. На фото звезда облачилась в короткую косуху ярко-желтого цвета и кожаные брюки. Она улыбается и показывает язык. "Язык во рту не помещается", – посмеялась Виктория, цитируя одного из пользователей.

Она отметила, что хотела бы призвать всех оставаться самими собой и никого не слушать, ведь только сам человек знает, что нужно именно ему. "Если что-то не вписывается в ваши жизненные принципы и вкусы, молча отписываться", – подчеркнула артистка.

Поклонники активно поддержали посыл кумира. "Очаровашка", "Вот это да", "Согласна, надо быть собой! Вы классная", "Надо быть проще, вот правда", "Конечно, нужно быть такими, как мы хотим. Откуда вообще у людей время на эти рассуждения? Всегда пытаюсь донести, что осуждения не нужны в нашей голове!", "Спасибо за эти слова, Вы супер", – писали пользователи.

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Автор: 9 марта 2021, 15:02 Источник: "Инстаграм" ✓ Надежный источник
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Как менялась Виктория Дайнеко

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