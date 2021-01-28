Дайнеко призналась в любви к темнокожему танцору

В 2004 году 17-летняя Виктория Дайнеко участвовала в пятом сезоне проекта. Тогда она победила и получила квартиру в Москве.
После "Фабрики звезд" звезда закрутила роман с одним из своих коллег по сцене – солистом группы "Корни" Павлом Артемьевым. Однако, отвечая на вопросы поклонников в своем инстаграм-аккаунте, артистка призналась, что была тайно влюблена в темнокожего танцора Мигеля. Причем это было не взаимно.
Сейчас Мигель – танцор, постановщик, один из судей проекта "Танцы на ТНТ". Он совладелец сети танцевальных студий "PROТанцы".
Напомним, незадолго до конца 2020 года Виктория Дайнеко пожаловалась, что за год выходила на сцену всего лишь три раза. Артистка, как и многие звезды, осталась без концертов из-за пандемии. При этом певица отметила, что не страдает из-за того, что отменились новогодние корпоративы – она рада встретить праздник в кругу семьи.
Как писали "Дни.ру", Виктория Дайнеко провела новогодние каникулы на Мальдивах. Все праздники артистка баловала подписчиков своего инстаграм-аккаунта соблазнительными снимками.
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