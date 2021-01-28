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Дайнеко призналась в любви к темнокожему танцору

Дайнеко призналась в любви к темнокожему танцору

Виктория Дайнеко. Фото: Vadim Tarakanov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Виктория Дайнеко вспомнила свою жизнь на "Фабрике звезд". Певица рассказала, в кого была безответно влюблена.
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В 2004 году 17-летняя Виктория Дайнеко участвовала в пятом сезоне проекта. Тогда она победила и получила квартиру в Москве.

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 Виктория Петровна Дайнеко

Виктория Петровна Дайнеко Певица, актриса

После "Фабрики звезд" звезда закрутила роман с одним из своих коллег по сцене – солистом группы "Корни" Павлом Артемьевым. Однако, отвечая на вопросы поклонников в своем инстаграм-аккаунте, артистка призналась, что была тайно влюблена в темнокожего танцора Мигеля. Причем это было не взаимно.

Сейчас Мигель – танцор, постановщик, один из судей проекта "Танцы на ТНТ". Он совладелец сети танцевальных студий "PROТанцы".

Напомним, незадолго до конца 2020 года Виктория Дайнеко пожаловалась, что за год выходила на сцену всего лишь три раза. Артистка, как и многие звезды, осталась без концертов из-за пандемии. При этом певица отметила, что не страдает из-за того, что отменились новогодние корпоративы – она рада встретить праздник в кругу семьи.

Как писали "Дни.ру", Виктория Дайнеко провела новогодние каникулы на Мальдивах. Все праздники артистка баловала подписчиков своего инстаграм-аккаунта соблазнительными снимками.

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Автор: 28 января 2021, 17:10
ФОТОРЕПОРТАЖ

Кто развлекал Вику Дайнеко на юбилее вместо мужа

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