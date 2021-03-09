На сына актера Борецкого совершено дерзкое нападение

Судам, показаниям свидетелей нет конца и края. Но Илья Борецкий добивается только одного – справедливости. "Я не собираюсь лишать последнюю сожительницу отца Зою Матвеевскую наследства, я просто хочу справедливости, – уверяет Борецкий-младший. – Я думаю, отец в здравом уме и твердой памяти не мог меня всего лишить, и посмертная экспертиза выяснила, что он находился в неадекватном состоянии, поэтому не мог подписывать завещания и дарственные".
Но, судя по всему, его активность многим не нравится – поздно вечером 8 марта на Илью было совершено дерзкое нападение. "Я шел к машине от своей бабушки, у которой прописан, – рассказал "Дни.ру" Борецкий. – Человек стоял у соседнего подъезда. Я не обращал внимания, но мужчина пошел за мной к машине, провоцируя. Я бы не обернулся, если бы он не позвал меня по имени. Дальше мне в лицо прыснули из баллона с перцовым газом со словами: "Вот тебе еще одна новость". После чего нападавший скрылся. Сейчас написал заявление в полицию".
Напомним, Олега Борецкого зрители помнят по картинам "Внимание! Всем постам...", "Из жизни капитана Черняева", "Бабий бунт, или Война в Новоселково", "Такая обычная жизнь" и "Правда скрывает ложь". Его странная и скоропостижная – в 56 лет! – смерть стала шоком не только для поклонников, но и для единственного сына.
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