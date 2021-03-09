"Поматросил и бросил": Ида Галич упивается тоской из-за развода

Известный блогер и телеведущая Ида Галич вывернула душу наизнанку. Из-за развода звезда очень переживает.

Звезда "Youtube" сообщила о нахлынувших чувствах в своем инстаграм-канале. Пока вся Россия празднует Международный женский день, а представительницы прекрасного пола расплываются в улыбках, Ида Галич грустит и официально разрывает отношения с мужем Аланом Басиевым. Бракоразводный процесс выпал на праздничные дни, поэтому веселиться женщине совсем не хочется. Теледива отметила, что считает 8 марта семейным торжеством. "Это сложно объяснить, но в такие денечки накрывает как-то по-особенному", — выразилась Ида Галич.

Видеоблогер даже не пытается побороть тоску, считая это ненужным. Сейчас она старается принимать себя в амплуа опечаленного человека, который не стремится всем угодить. Ида Галич пожелала своим подписчицам женского счастья, и поддержала тех, кто тоже грустит из-за расторжения брака.

Поклонники звезды высказали свое мнение о ситуации, в которую попала телеведущая. "Поматросил и бросил, мне этот шкет с первого дня не нравился", "Поторопились вы, ребята. Очень жаль. Не знаю, что уж у вас там произошло, но такого мужчину, как Алан, сложно будет найти", "Держись, все обязательно наладится!", "Неожиданно! Такая любовь была", "Ты молодец, ты правильная и ты обязательно будешь самой счастливой", — написали пользователи Сети к посту Иды Галич.