Цискаридзе поведал о трагическом событии: В этот день

Накануне Николай Цискаридзе опубликовал видео, на котором была запечатлена главная женщина в его жизни. Ровно 27 лет назад 7-го марта звездной родительницы не стало. С каждым годом танцор все тяжелее встречает начало весны.

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