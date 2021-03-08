Цискаридзе поведал о трагическом событии: В этот день

Артист балета не согласен с тем, что время может излечить. По словам самого Цискаридзе, мама вложила в него все самое лучшее и посвятила жизнь его достойному воспитанию.
Мать будущей звезды была учителем физики и прекрасно ладила с детьми. Для Ламары Николаевны не составляло труда привлечь внимание сына и привить ему базовые жизненные ценности. Экс-постановщик российского балета рассказал, что родительница была образованным, культурным человеком с великолепным чувством юмора, потрясающими друзьями и ежедневным стремлением к прекрасному.
"День памяти моей мамы. В этот день 27 лет назад ее не стало. Благодаря ей я с малых лет был приобщен к театру, стремился к знаниям, учился порядочности с большой буквы. Ложь и жалобы в нашем доме были категорически исключены", – признался Николай.
Балетмейстер отметил, что в его семье всегда поощрялись достоинство и честолюбие. Ламара Николаевна родила будущего артиста в 42 года. Несмотря на то, что женщине пришлось полностью подстроиться под новые реалии, она всегда находила время для занятий с любимым пасынком.
Стоит добавить, что Цискаридзе опубликовал выдержку из интервью, в котором поделился теплыми воспоминаниями о покойной матери, раскрывшей весь потенциал юной звезды.
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