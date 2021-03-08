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Шоу-бизнес
Судзиловская рассказала о неожиданных способностях Пугачевой

Судзиловская рассказала о неожиданных способностях Пугачевой

Олеся Судзиловская. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Российская звезда Олеся Судзиловская выступила с неожиданным признанием. Еще в раннем возрасте ее спасали отличная интуиция и выгодные знакомства. Оказалось, что в круг "важных лиц" попала и Алла Пугачева, обладающая загадочными способностями.
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Судзиловская часто видит вещие сны. По словам артистки, многие картинки сбываются и преподносят ей разгадки волнующих жизненных ситуаций. Однажды Олесе приснилась неприятная история: в то время, как звезда возвращалась домой вместе со своим другом после премьеры спектакля, под колеса мимо проезжавшей машины попал котенок.

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 Алла Борисовна Пугачева

Алла Борисовна Пугачева певица

На следующий день произошла точно такая же ситуация, как и в сновидениях Судзиловской. Актриса заверила, что в ее жизни постоянно происходят подобные ситуации. Однако, по мнению Олеси, это лишь нижняя ступень в экстрасенсорных способностях. То ли дело дар Аллы Пугачевой.

"Наши общие знакомы рассказывают, что у Аллы Борисовны есть дар предвидения, благодаря которому она способна помочь и себе, и своим близким", – призналась актриса.

К слову, звезды познакомились, когда Судзиловская была еще школьницей. Впервые они оказались вместе за кулисами. С этого момента Примадонна находилась рядом с будущей артисткой театра и кино.

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Публикация от Олеся Судзиловская (@olesya_sudzilovskaya)

У самой Олеси есть еще один интересный навык. Ей прекрасно удается "сводить" людей и знакомиться с нужными персонами. Актриса шутит, что могла бы подрабатывать свахой. Ведь она видит пары, которые могли бы состояться и в бизнесе, и в жизни.

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Автор: 8 марта 2021, 10:58 Источник: 7 дней.ру ✓ Надежный источник
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