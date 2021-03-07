"Только пешие прогулки": молодую пассию Диброва публично пристыдили

Напомним, что Полина и Дмитрий Дибровы счастливы вместе уже около 12 лет. За это время молодая супруга выслушала бесчисленное количество замечаний и агрессивных комментариев.
К слову, спустя несколько лет совместной жизни ничего не изменилось. Инстадива продолжает читать советы окружающих. На этот раз пользователи социальной сети начали упрекать пассию Диброва в эгоизме.
Оказалось, что у Дмитрия появился лишний вес. Возлюбленная не стала игнорировать подобные комментарии и обратилась к возмущенным подписчикам.
"Понять не могу, что побуждает человека писать гадости? Можно подумать, что я написала в группу Аполлонов и Афродит. А если коснуться любимого вопроса – разница в возрасте 30 лет", – ответила супруга журналиста.
Похоже, что всему виной несколько десятков лет со дня рождения Дмитрия и Полины. Эти цифры продолжают волновать фанатов. Ведь с каждым годом "телеведущий лишь стареет, а его жена молодеет".
Стоит отметить, что девушка стала четвертой женой Дмитрия Диброва. Сам же артист не скрывает, что все его избранницы достаточно молодые и активные барышни.
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