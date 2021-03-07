"Лучше на пляже поваляюсь": Басков слинял от назойливых предложений Киркорова

Артист Николай Басков рассказал о том, почему отказался составлять Филиппу Киркорову компанию на "Евровидении". По мнению натурального блондина, его коллега превратил посещение конкурса в забаву.

Международный музыкальный конкурс "Евровидение" давно является одним из самых популярных мировых мероприятий. Россияне, как и жители других стран, с нетерпением ждут прямую трансляцию этого масштабного события. В прошлом году из-за пандемии коронавируса конкурс был отменен, но весной этого года традиция проведения "Евровидения" снова возобновится. Филипп Киркоров увлечен подготовкой к соревнованию своей протеже Натальи Гордиенко, которая будет презентовать Болгарию. А вот Николай Басков равнодушно относится к "Евровидению". Он не появляется на конкурсе, как это постоянно делает король российской эстрады, и считает любовь звездного коллеги к мероприятию бесполезным развлечением.

"Сколько раз меня Филипп звал, приглашал поехать. Лучше на пляже поваляюсь, чем в этой толпе ходить", — выразился Басков, объясняя свою отстраненность от занятия Киркорова. По словам исполнителя хита "Все цветы", король российской эстрады очень любит массовые скопления людей.

При этом натуральный блондин предполагает, что подобные мероприятия могут начать его привлекать в будущем, когда ему будет за 50. Однако сейчас Николай Басков ни в какую не хочет разделять с Филиппом Киркоровым его заинтересованность конкурсом "Евровидение".

