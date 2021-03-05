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Не послушал взрослых: случайно вылетевший на сцену сын Преснякова произвел фурор

Не послушал взрослых: случайно вылетевший на сцену сын Преснякова произвел фурор

Никита Пресняков. Фото: Anatoly Lomohov/Russian Look/www.globallookpress.com
Накануне состоялся концерт Владимира Преснякова в "Крокус Сити Холле". Поддержать любимого супруга пришла Наталья Подольская с сыном.
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Супруга музыканта поразила всех. Она исполнила несколько композиций вместе с мужем и выглядела просто потрясающе. В октябре Наталья стала мамой, а уже сейчас снова вернулась в привычную форму и с радостью вышла на сцену в коротком сверкающем платье.

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Однако даже ее смог затмить самый маленький артист того вечера. Внезапно для всех Артемию надоело наблюдать за папой из-за кулис, и он выбежал на сцену. Взрослые попробовали остановить мальчика, но все попытки оказались тщетны. Сам Владимир очевидно не ожидал такого поворота событий, но радостно поддержал малыша.

Многие отметили, что Артемий не только невероятно уверенно держится на сцене, но и прекрасно двигается. Мальчик с самого раннего возраста успешно занимается в коллективе "Тодес", поэтому пластичности ему не занимать. В конце прошлого года состоялся отчетный концерт коллектива, и звездные родители приходили любоваться любимым сыном.

Интересно, что уже несколько лет назад ребенок стремился на сцену. Тогда Наталья Подольская делилась трогательным видео. На кадрах Артемий, находясь за кулисами, внимательно слушал песни и повторял все движения за мамой. Тогда все отмечали, что ребенок только недавно научился ходить, но уже замечательно танцует.

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Автор: 5 марта 2021, 15:51 Источник: "Инстаграм" ✓ Надежный источник
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