"Там посмотрим": шустрая дочь актера Сайфулина пытается охомутать Корчевникова

Сердце шоумена пока свободно, и он является одним из завидных женихов России. Борис Корчевников и сам не раз говорил о том, что хочет дружную семью.
В эфире программы журналист пообщался с дочкой артиста Геннадия Сайфулина, который стал хвалить наследницу. Девушка окончила продюсерский факультет ГИТИСа. Артист сообщил, что она слишком разборчивая в отношении мужчин, хотя у нее были хорошие предложения.
Настя оказалась довольно бойкой и прямо в студии программы попыталась флиртовать с Борисом Корчевниковым. Девушка пригласила его в кино. "А там посмотрим", — заявила наследница звезды тетра и кино.
Борису Корчевникову понравились слова смелой красотки. Он пообещал ей посмотреть репертуар кинотеатров. Также шоумен предположил, что такая симпатичная девушка скоро обязательно найдет жениха.
Напомним, по некоторым данным, телеведущий состоял в браке. Но официального подтверждения этому нет. По имеющейся информации, его супругой являлась Анна-Сесиль Свердлова.
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