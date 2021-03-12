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"Деньги он потратил": известный артист выпросил средства у друзей на похороны живых близких

Марк Горонок угодил в громкий скандал. Жена обвинила актера в грязной лжи и пристрастии к выпивке.
прочитано 345 раз

Звезда фильма "Все будет хорошо" Марк Горонок стал участником шоу "Пусть говорят" Первого канала. Супруга артиста Анна вывела его на чистую воду и обвинила во лжи.

На передаче Марк Горонок и его избранница решили обсудить предстоящий развод, но вынесли грязное белье на публику и окончательно поссорились. Также ранее стало известно об экстренной госпитализации знаменитости из ресторана с гипертоническим кризом.

Актер на программе заверил, что не изменял жене, как она утверждает. По словам же Анны, на протяжении семи лет Марк Горонок регулярно устраивал пьянки-гулянки, поднимал на нее руку и абьюзил.

Окончательную точку в отношениях пары поставило то, что Марк Горонок сказал знакомым о гибели Анны и дочери Лизы в ДТП ради денег. Женщине стали звонить родственники и узнавать, что произошло.

«Мне стали звонить встревоженные родственники, узнавать, что случилось. Оказалось, что артист собирает деньги. По словам Анны, на них он покупал алкоголь, потратив все. Сам же актер заявил, что его просто не так поняли.

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Фото: pixabay.com
Автор: 12 марта 2021, 13:12 Источник: Первый канал ✓ Надежный источник

комментарии

Ответить:

Гость653000
Пожаловаться Ответить
Раньше в профсоюз на мужей жаловались, сейчас в интернет или ТВ. Опомнитесь, так ни семью, ни мужа, ни детей не спасёте .
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