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Шоу-бизнес
Четырехлетняя дочь Запашного попалась за просмотром видео для взрослых

Четырехлетняя дочь Запашного попалась за просмотром видео для взрослых

Накануне в эфире шоу "Звезды сошлись" Аскольд Запашный вспомнил постыдный случай. Несколько лет назад, когда его дочери было четыре года, она случайно наткнулась на видео для взрослых и пришла в неописуемый восторг.
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По словам звезды цирка, это случилось, когда семья была в гостях у бабушки. В тот период девочка часто проводила время за планшетом, просматривая видео. В какой-то момент супруги заметили, что дочь уж слишком притихла. Аскольд Запашный заглянул в комнату и увидел, что ребенок увлеченно смотрит... видео интимного характера.

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"А там на экране вовсю оральный секс", – вспоминает артист. Супруги решили не пугать дочь и не бежать тут же отнимать планшет с запрещенным контентом. По словам укротителя, он спокойно подошел к малышке и попросил отдать ему гаджет. Дрессировщик тут же заблокировал сайты, на которых девочка смотрела видео для взрослых, чтобы она больше не могла случайно на них зайти.

Когда Аскольд Запашный отдал ребенку назад планшет, то в ответ получил лишь возмущение. Как оказалось, малышке понравилось смотреть на то, чем люди обычно занимаются в спальне за закрытыми дверями. Дочь, не сумевшая снова найти кадры интимного содержания, тут же спросила у родителей, куда они исчезли. Взрослые сделали вид, что не понимают, о чем речь.

"Она характерными движениями показала, что там видела. Это такой испанский стыд был!" – признался Аскольд Запашный.

Как отметил дрессировщик, его дочери с детства принимают участие в жизни цирка. Как и остальным артистам, девочкам платят зарплату – иногда их заработок доходит до ста тысяч в месяц. По словам Аскольда Запашного, малышки уже успели накопить довольно приличные суммы.

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Аскольд Запашный. Фото: Alexander Chernykh/Russian Look/www.globallookpress.com
Автор: 15 марта 2021, 14:56 Источник: Звезды сошлись ✓ Надежный источник
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комментарии

Ответить:

Анастасия Макеева
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Мамашка Запашного и не такое смотрит!
Гость642275
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Странно..как ребёнок нашёл эти сайты?Родители зависали и забыли убрать?По фото видно,что оральный самое то для папаши,только не с мамашей..Цирк-это клоака ...кто как,с кем-без разницы..Дети общие тоже.Исскуство площадей.
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