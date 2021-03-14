Варлей в гостях у Галкина сцепилась с 95-летним композитором

Александр Зацепин отметил 95-й день рождения. Автор музыки к множеству советских лент побывал на шоу телеведущего Максима Галкина. В студии вспомнили самые известные работы композитора. Также выяснилось, что актриса Наталья Варлей сама собиралась исполнить "Песенку про медведей".

Во время съемок программы "Сегодня вечером" на Первом канале Наталья Варлей рассказала, что режиссер фильма "Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика" Леонид Гайдай хотел, чтобы именно она спела "Песню про медведей". По словам актрисы, режиссер прослушал множество певиц, но так и не нашел подходящую. Гайдай считал, что профессиональный вокал не годится для картины.

"Он говорит: "Наташ, запиши". Я пошла и сделала, после чего услышала: "В картине будешь петь ты", – вспомнила беседу с режиссером 73-летняя Наталья Владимировна.

Варлей отметила, что фонограмма ее голоса вошла в финальный монтаж картины. Лента вот-вот должна была увидеть свет, но неожиданно в дело вмешался автор музыки Александр Зацепин. Дескать, композитор привел Аиду Ведищеву к Леониду Гайдаю и попросил записать ее.

Присутствующий в студии Зацепин опроверг слова Варлей. Музыкант отметил, что артистка поняла все неправильно. Первой режиссер записал Ведищеву, а потом уже решил попробовать главную героиню. В ходе долгой дискуссии творческий коллектив картины пришел к выводу, что петь должна Аида.

Наталья Владимировна продолжала стоять на своем. "Но это не так!" – сцепилась с композитором в словесной баталии актриса. Варлей подчеркнула, что фильм к моменту появления Ведищевой был уже готов. Судя по всему, звезда картины "Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика" много лет таила обиду на музыканта.

Между тем у Аиды Ведищевой есть собственное мнение о произошедшем тогда на съемках у Леонида Гайдая. Вокалистка считает, что именно с ней поступили несправедливо. По ее словам, Варлей "украла" у нее песню и популярность.