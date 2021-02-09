"Была совершенно другая жизнь": Жулин раскрыл истинную причину расставания с Навкой

В начале отношений Александра Жулина и Татьяны Навки ходили слухи, что именно из-за фигуристки он развелся со своей предыдущей женой. Но несмотря на долгие и яркие отношения пары, они все равно не смогли построить свое счастье на века.
Несмотря на прочную связь, Александр Жулин не торопился играть свадьбу с Татьяной Навкой. Лишь после шести лет отношений они поженились. При этом Татьяна Навка уже была беременна. В 2000 на свет появилась их дочь Александра.
В интервью ютуб-каналу Василия Конова Жулин признался, что однажды он почувствовал, что наступил такой момент, когда их пути с Навкой разошлись. Главной причиной расставания стал переезд в Москву из США. Тогда Навка выиграла Олимпиаду, после чего приоритеты в жизни семьи сместились. Нужно было ставить другие ориентиры.
"В Америке была совершенно другая жизнь. У нас был дом, лужайка, достаточно налаженный быт", – рассказал Александр.
Больше всего во время развода Татьяна Навка и Александр Жулин переживали из-за шестилетнего ребенка, ведь для детей развод родителей всегда удар.
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