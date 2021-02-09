"Была совершенно другая жизнь": Жулин раскрыл истинную причину расставания с Навкой

Фигурист Александр Жулин и олимпийская чемпионка по фигурному катанию Татьяна Навка познакомились в 1994 году. Александр был старше на 12 лет и уже был женат. 31-летний фигурист по уши влюбился в 19-летнюю Татьяну, у которой он был тренером. Они были счастливы почти 14 лет, но все-таки расстались.



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