Этап в Москву: что запретили осужденному Ефремову

В ложных показаниях обвиняют троих "защитников" артиста. Они пытались доказать, что в момент аварии за рулем сидел другой человек. Некоторые считают, что и это расследование может закончиться для Ефремова не лучшим образом.
Ответственный секретарь столичной ОНК Алексей Мельников рассказал, что для актера эта поездка была крайне неожиданной. Он не получал никаких уведомлений и не знает, что стоит за этапом. "Главный минус – нельзя курить", – передал слова артиста он. Других жалоб от заключенного не поступало. Он много рассказывал о времяпрепровождении в колонии.
Оказалось, что Михаил Ефремов занимался тем, что вшивал молнии в одежду. "Товарищи по несчастью называли его дядей Мишей, чувствовалось, что уважают. Конечно, выглядит он уставшим, но держится", – поведал Мельников.
Известно, что артист сейчас пребывает в пятиместной камере, но сосед у него пока один. Он отбывает наказание за кражу. Конфликтов у них нет, отношения нормальные. "По предварительным данным, в изоляторе Ефремов пробудет два месяца", – отметил вице-президент российского подразделения международного Комитета защиты прав человека Иван Мельников. Он рассказал, что у него имеются некоторые опасения на этот счет.
"Его, как уже осуждённого, должны селить в СИЗО с теми, кто уже был судим, имел срок. Такое соседство может быть довольно тяжелым. По крайней мере, от осуждённых женщин мы регулярно получаем такие жалобы", – сообщил Иван.
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