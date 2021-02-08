Ефремова перевезли в Москву на слушания по новому делу

Речь идет о даче заведомо ложных показаний. Михаил Ефремов проходит по делу как свидетель. До вынесения приговора адвокат артиста Эльман Пашаев заявлял, что Ефремова не было за рулем в момент смертельного ДТП. На заседании присутствовали предполагаемые свидетели, которые подтвердили то, что за рулем был другой человек.
Теперь, когда вина актера Михаила Ефремова доказана и он отбывает вынесенный ему приговор в семь с половиной лет лишения свободы, показания адвоката стали под вопросом.
Как сообщает РИА Новости, сейчас Михаила Ефремова привезли в Москву для дачи показаний. Запланирована очная ставка с участием актера.
Напомним, ранее МВД РФ возбудило уголовные дела по статье "Заведомо ложные показания" против свидетелей, которых адвокат Эльман Пашаев привел в суд. Под следствием находятся три человека, заявивших, что в момент ДТП артист якобы не сидел за рулем своего автомобиля.
Смертельное ДТП с участием актера Михаила Ефремова произошло 8 июня 2020 года. Джип Ефремова выехал на полосу встречного движения и врезался лоб в лоб с фургоном, водитель которого позже умер в больнице. Как выяснилось, Михаил Ефремов был пьян. Суд приговорил его к семи с половиной года лишения свободы в колонии.
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