Ни о чем не жалею: голая Дана Борисова на видео удовлетворила себя

Бывшей ведущей "Армейского магазина" Дане Борисовой после истории с наркозависимостью, кажется, не страшен был уже никакой скандал. Но тут в Сеть слили ее интимное видео, на кадрах которого она занимается самоудовлетворением.

прочитано 848 раз